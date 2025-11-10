La cura dels professionals i del voluntariat centra el segon Hub de Salut i Cooperació
La Coordinadora d’ONG Solidàries i la Diputació de Girona reuneixen una quarantena d’agents del sector sanitari i de la cooperació per reflexionar sobre la salut mental dels equips que treballen en projectes internacionals
La Facultat d’Infermeria i Medicina de la Universitat de Girona va acollir dissabte la segona edició del Hub de Salut i Cooperació. Es tracta d'un espai de trobada i intercanvi entre professionals, col·legis i entitats de les comarques gironines implicats en projectes de cooperació internacional i acció humanitària en l’àmbit de la salut.
El Hub de Salut i Cooperació va néixer amb la voluntat de teixir una xarxa sòlida de col·laboració, compartir coneixement i generar sinergies que millorin la qualitat i l’impacte dels projectes de salut al sud global. Com a novetat, aquesta segona edició ha estat coliderada per la Coordinadora d’ONG Solidàries i Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, perquè, tal com va explicar la diputada d’Acció Social i Igualtat de la Diputació de Girona, Maite Tixis, «el compromís de Dipsalut amb aquest projecte ha anat augmentant, i té tot el sentit que sigui així, perquè és una iniciativa alineada amb els objectius de l’Organisme de Salut Pública, com són la promoció de la salut i la cooperació al desenvolupament».
La primera part de la jornada es va centrar en la cura i la salut psicosocial dels professionals medicosanitaris, cooperants i voluntariat que treballen sobre el terreny, i es va posar èmfasi en la cura imprescindible de les persones que cuiden. La segona part es va estructurar a l’entorn de tres projectes reals i inspiradors de cooperació internacional impulsats des de les comarques gironines.
Es tracta de l'entitat olotina ASAM, que treballa a Dialakoro (regió de Koulikoro, Mali) per millorar la salut i la producció agrícola de les dones mitjançant l’accés a aigua sanejada amb bombes d’aigua solar. D'altra banda, l'associació saltenca Boulembou, que impulsa un projecte per millorar la salut maternoinfantil a les zones rurals del Senegal, amb seguiment d’embarassos, detecció precoç de l’anèmia i accés a aigua potable mitjançant sistemes d’ultrafiltració de baix cost. Per últim ACAPS-Girona, que dona suport al sistema sanitari públic dels campaments de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria) amb subministrament de medicaments, equipament hospitalari i atenció directa a través de comissions mèdiques i pràctiques d’estudiants d’infermeria de la Universitat de Girona.
Les taules de treball van permetre intercanviar coneixements, tècniques i enfocaments per millorar l’eficiència dels projectes i reforçar la cooperació entre entitats. El treball grupal va posar en relleu la importància de la implicació dels ajuntaments locals en els projectes, així com la formació necessària de totes les parts implicades.
«Parlar de cooperació és parlar de salut en totes les seves perspectives i determinants», va destacar Àngel Vázquez, president de la Coordinadora d’ONG Solidàries. «Aquest hub permet un intercanvi enriquidor i multidisciplinari entre sectors molt actius i complementaris que lideren, des del nostre territori, projectes amb un notable impacte en la salut global», va afegir.
Continuïtat i noves eines
Del primer hub, celebrat l’any passat, en va sorgir un grup de treball que ha estat clau en l’organització d’aquesta segona edició. Com en la primera, els participants demanen una simplificació de la burocràcia i s’espera ja la posada en marxa, a principis de l’any que ve, d’un nou espai web que aglutini tota la informació referent a entitats, projectes, subvencions, ofertes i demandes de professionals i voluntariat en l'àmbit de la cooperació. Tots els participants van valorar molt positivament el hub com a espai de treball en xarxa i per fer contactes.
En aquesta segona edició hi van participar representants d’entitats de cooperació i de diversos col·legis professionals com el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya, el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, el Col·legi de Farmacèutics de Girona, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona, el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya - Delegació Girona, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya - Delegació Girona, el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona i la Universitat de Girona.
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Carta d'un lector sobre l'AVE Girona-Barcelona: 'A vegades, sembla més fàcil trobar entrades per a un concert d’Oasis
- Condemnem una parella per educar el fill a casa: 'És una desescolarització irresponsable
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Cuina casolana per menys de tres euros a Olot
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus