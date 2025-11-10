El doctor Ramon Brugada, Wikiloc i el projecte Rossinyol, guardonats als Premis Generalitat Girona
Els reconeixements distingeixen trajectòries personals, iniciatives empresarials i projectes socials destacats a les comarques gironines
El doctor Ramon Brugada, la plataforma Wikiloc i el projecte Rossinyol han estat les candidatures guardonades a la tercera edició dels Premis Generalitat Girona, celebrada aquest dilluns al vespre a l’Auditori Josep Irla. L’acte ha estat presidit per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i pel delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, amb la presència d’autoritats, membres del jurat i representants del teixit econòmic, social i acadèmic de la demarcació.
Ramon Brugada
El Premi Josep Irla i Bosch, que reconeix la trajectòria professional o vital d’un gironí o gironina destacat, ha estat per al Dr. Ramon Brugada Terradellas. Ell no ha pogut assistir a l'acte i el premi l'ha recollit el seu fill. El guardó valora el seu compromís amb la recerca i la docència mèdica. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, Brugada es va especialitzar als Estats Units, a la Emory University (Atlanta) i al Baylor College of Medicine (Houston). Després de setze anys a l’estranger, va tornar a Girona el 2008 i va ser degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Actualment, és director del Centre de Genètica Cardiovascular de l’IDIBGI, on lidera la recerca sobre els mecanismes associats a la mort sobtada.
Wikiloc
Tanmateix, el Premi Isabel Vila i Pujol, que reconeix iniciatives empresarials que fomenten una economia innovadora i sostenible, s’ha atorgat a la plataforma Wikiloc Outdoor S.L.. L’empresa, creada el 2008 a partir d’un projecte personal nascut dos anys abans, s’ha consolidat com una comunitat global d’aficionats a les activitats a l’aire lliure. Actualment, Wikiloc compta amb 17 milions de membres de 190 països, que comparteixen prop de 70 milions de rutes i 126 milions de fotografies. La plataforma destina l’1% de la seva facturació anual a entitats sense ànim de lucre i ja ha realitzat més de 80 donacions a ONG d’arreu del món.
Projecte Rossinyol
Finalment, el Premi Aurora Bertrana i Salazar, que reconeix projectes socials que promouen l’equitat i la igualtat, ha estat per al projecte Rossinyol. Aquesta iniciativa de mentoria social, impulsada des de la Universitat de Girona, connecta estudiants universitaris amb infants i joves de primària i secundària per afavorir-ne la inclusió lingüística, social i cultural. El programa, que celebra la seva 20a edició, ha arribat a 20 municipis i ha implicat 1.986 mentors, 2.002 mentorats i 100 centres educatius de la demarcació.
El jurat d’aquesta edició ha estat format per Lluïsa Ferrer, Albert Bou, Jaume Fàbrega, Jan Millastre, Sílvia Planas, Quim Salvi, Joan Tibau, Maria Trias i Mariàngela Vilallonga. Els guardons consisteixen en una reproducció del Tors de Venus, d’Aristides Maillol. L’acte de lliurament ha comptat amb l’acompanyament musical del Clàudia Rostey’s Quartet i la interpretació en llengua de signes catalana a càrrec de Multisignes. Els Premis Generalitat Girona es van crear el 2023 amb l’objectiu de distingir persones, empreses i projectes que contribueixen al progrés social, econòmic o cultural de les comarques gironines.
