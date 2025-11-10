Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El doctor Ramon Brugada, Wikiloc i el projecte Rossinyol, guardonats als Premis Generalitat Girona

Els reconeixements distingeixen trajectòries personals, iniciatives empresarials i projectes socials destacats a les comarques gironines

Les imatges de la tercerda edició dels "Premis Generalitat Girona"

Les imatges de la tercerda edició dels "Premis Generalitat Girona"

Veure Galeria

Girona. Auditori Josep Irla. Tercera edicio dels "Premis Generalitat Girona". premiats Projecte Rossinyol, Wikiloc i Ramon Brugada. / Aniol Resclosa

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

El doctor Ramon Brugada, la plataforma Wikiloc i el projecte Rossinyol han estat les candidatures guardonades a la tercera edició dels Premis Generalitat Girona, celebrada aquest dilluns al vespre a l’Auditori Josep Irla. L’acte ha estat presidit per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i pel delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, amb la presència d’autoritats, membres del jurat i representants del teixit econòmic, social i acadèmic de la demarcació.

Ramon Brugada

El Premi Josep Irla i Bosch, que reconeix la trajectòria professional o vital d’un gironí o gironina destacat, ha estat per al Dr. Ramon Brugada Terradellas. Ell no ha pogut assistir a l'acte i el premi l'ha recollit el seu fill. El guardó valora el seu compromís amb la recerca i la docència mèdica. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, Brugada es va especialitzar als Estats Units, a la Emory University (Atlanta) i al Baylor College of Medicine (Houston). Després de setze anys a l’estranger, va tornar a Girona el 2008 i va ser degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Actualment, és director del Centre de Genètica Cardiovascular de l’IDIBGI, on lidera la recerca sobre els mecanismes associats a la mort sobtada.

Wikiloc

Tanmateix, el Premi Isabel Vila i Pujol, que reconeix iniciatives empresarials que fomenten una economia innovadora i sostenible, s’ha atorgat a la plataforma Wikiloc Outdoor S.L.. L’empresa, creada el 2008 a partir d’un projecte personal nascut dos anys abans, s’ha consolidat com una comunitat global d’aficionats a les activitats a l’aire lliure. Actualment, Wikiloc compta amb 17 milions de membres de 190 països, que comparteixen prop de 70 milions de rutes i 126 milions de fotografies. La plataforma destina l’1% de la seva facturació anual a entitats sense ànim de lucre i ja ha realitzat més de 80 donacions a ONG d’arreu del món.

Projecte Rossinyol

Finalment, el Premi Aurora Bertrana i Salazar, que reconeix projectes socials que promouen l’equitat i la igualtat, ha estat per al projecte Rossinyol. Aquesta iniciativa de mentoria social, impulsada des de la Universitat de Girona, connecta estudiants universitaris amb infants i joves de primària i secundària per afavorir-ne la inclusió lingüística, social i cultural. El programa, que celebra la seva 20a edició, ha arribat a 20 municipis i ha implicat 1.986 mentors, 2.002 mentorats i 100 centres educatius de la demarcació.

El jurat d’aquesta edició ha estat format per Lluïsa Ferrer, Albert Bou, Jaume Fàbrega, Jan Millastre, Sílvia Planas, Quim Salvi, Joan Tibau, Maria Trias i Mariàngela Vilallonga. Els guardons consisteixen en una reproducció del Tors de Venus, d’Aristides Maillol. L’acte de lliurament ha comptat amb l’acompanyament musical del Clàudia Rostey’s Quartet i la interpretació en llengua de signes catalana a càrrec de Multisignes. Els Premis Generalitat Girona es van crear el 2023 amb l’objectiu de distingir persones, empreses i projectes que contribueixen al progrés social, econòmic o cultural de les comarques gironines.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents