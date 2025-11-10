Girona supera els dos milions de viatgers entre abril i juny, un 9% més que fa un any
El 69% dels visitants a la província s’allotgen en hotels, el 28% en càmpings i el 3% en cases de turisme rural
Durant el segon trimestre d'enguany, els establiments turístics de la província de Girona van rebre 2.085.464 viatgers, un 9% més que en el mateix període de l’any anterior, quan se’n van registrar 1.978.364, segons dades de Xifra, el sistema d’informació estadística de la Diputació de Girona basat en l’Idescat. En total, es van comptabilitzar 6.979.776 pernoctacions i un grau d’ocupació mitjà del 64,4%, quatre punts més que el 2024.
Els hotels concentren la major part de l’activitat turística. Entre abril i juny, van acollir 1.443.872 viatgers, un 8% més que l’any passat (1.336.772). D’aquests, 593.355 corresponen a turisme domèstic, que creix un 17,3%, mentre que 850.517 provenen de mercats internacionals, amb un augment del 2,3%. Les pernoctacions hoteleres han arribat a 4.046.829, amb un grau d’ocupació del 64,4%, enfront del 60% del 2024. Els càmpings han rebut 584.372 viatgers, un 12,5% més que l’any anterior (519.437). D’aquest total, 341.079 són turistes de l’Estat i 243.293 estrangers. Les pernoctacions en càmpings han estat 2.793.014, davant les 2.454.849 del 2024, i el grau d’ocupació ha passat del 39,2% al 40,8%.
Pel que fa al turisme rural, s’han registrat 57.220 viatgers, un 13,2% més que el 2024 (50.563). D’aquests, 44.430 són visitants domèstics i 12.790 estrangers. Les pernoctacions en aquest segment han pujat fins a 139.933, en comparació amb les 121.439 de l’any anterior, amb un grau d’ocupació del 29,6%, lleugerament superior al 2024.
El primer trimestre
Les dades de Xifra indiquen també que, durant el primer trimestre del 2025, la demarcació va rebre 612.296 viatgers, un 8,8% menys que en el mateix període del 2024, quan se’n van comptabilitzar 671.213. En aquest interval, es van registrar 1.314.093 pernoctacions, davant les 1.365.971 de l’any anterior, i el grau d’ocupació mitjà es va situar en el 38,4%, per sota del 46,9% del primer trimestre del 2024. En el conjunt del primer semestre del 2025, els establiments turístics gironins han rebut 2.697.760 viatgers, que sumen més de 8,2 milions de pernoctacions entre hotels, càmpings i turisme rural.
Les dades formen part del sistema Xifra, elaborat a partir de les enquestes d’ocupació hotelera, de càmpings i de turisme rural de l’INE i l’Idescat, i permeten seguir l’evolució de l’activitat turística a la demarcació.
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Carta d'un lector sobre l'AVE Girona-Barcelona: 'A vegades, sembla més fàcil trobar entrades per a un concert d’Oasis
- Condemnem una parella per educar el fill a casa: 'És una desescolarització irresponsable
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Cuina casolana per menys de tres euros a Olot
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus