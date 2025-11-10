Dos hospitals gironins incorporen escàners d'alta resolució per agilitzar les analítiques
Els nous equips permetran digitalitzar les mostres biològiques i l'intercanvi entre professionals de diferents centres
El Departament de Salut, a través del Servei Català de la Salut (CatSalut) ha incorporat 24 escàners de patologia digital d'alta resolució que s'instal·laran fins a mitjans de desembre a 13 hospitals del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública (SISCAT). Aquests equips permetran digitalitzar les mostres biològiques que s'analitzen als laboratoris d'anatomia patològica per fer-ne un estudi més àgil, precís i compartit entre professionals de diferents centres. Les imatges digitals generades s'integraran a la plataforma PAT-SIMDCAT, el sistema d'imatge mèdica digital de Catalunya que facilita la consulta, l'anàlisi i l'intercanvi d'imatges entre professionals de diferents hospitals, afavorint el treball en xarxa dels patòlegs.
Dos d'aquests equips s'han destinat a l'hospital de Figueres i al de Palamós, a més de l'hospital de Calella, que tot i no formar part de la província de Girona, atén pacients de la Selva Marítima juntament amb l'hospital de Blanes.
Salut ha destacat que amb aquesta actuació es fa un pas cap a la digitalització completa de l'anatomia patològica, una eina fonamental per millorar la precisió diagnòstica, reduir el temps d'espera i avançar cap a una medicina més personalitzada i de precisió.
Finançament europeu i transformació digital del sistema
El projecte forma part del Pla GenES, una iniciativa del Ministeri de Sanitat per desplegar la cartera comuna de serveis genètics del Sistema Nacional de Salut, finançada amb fons europeus Next Generation EU, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). En aquest marc, el CatSalut ha destinat 3,3 milions d’euros a la compra d’aquest equipament amb l’objectiu de reforçar la capacitat diagnòstica i optimitzar els fluxos de treball als laboratoris d’anatomia patològica.
“Amb aquest pas endavant, el sistema sanitari català reforça la seva aposta per impulsar la digitalització de l’anatomia patològica, millorant la precisió diagnòstica i pronòstica de malalties complexes, rares i oncològiques, un element clau per avançar cap a una medicina més personalitzada, precisa i eficient”, destaca Gemma Valeta, gerent de Medicina Personalitzada i de Precisió de l’Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut. “Els nous equips permetran reforçar la col·laboració entre professionals, millorar la qualitat diagnòstica i facilitar la incorporació de tecnologies d’anàlisi avançada que contribuiran a oferir una atenció més segura i adaptada a cada pacient”.
