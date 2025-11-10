L'aeroport de Girona programa més de 300.000 seients per a la temporada d'hivern
El Regne Unit, Alemanya i Bèlgica són les principals connexions amb les instal·lacions de Vilobí d'Onyar
L'aeroport de Girona va donar el passat 26 d'octubre el tret de sortida a la temporada d'hivern. La programació confirma les dades de creixement de la terminal, que comptarà fins al 28 de març amb 303.800 seients -entre sortides i arribades- programats per les companyies. Això suposa un augment dels seients del 3,1%, en comparació amb la mateixa temporada de fa un any.
Pel que fa a les operacions, les aerolínies han programat gairebé 1.614 aterratges i enlairaments a l'aeroport, fet que suposa un increment del 3,2% respecte a les operacions programades per a la temporada d'hivern de l'any passat. Per països, els que tenen més seients oferts són el Regne Unit, Alemanya i Bèlgica seguits de les destinacions a Itàlia i el Marroc.
Entre les novetats per aquesta temporada està la ruta directa entre l’aeroport de Girona-Costa Brava i l’aeroport de Bucarest-Baneasa, que es va estrenar a finals d'octubre amb tres freqüències setmanals.
La nova connexió representa una aposta per l’Europa de l’est, un mercat que el mateix director de l’aeroport, Vicent Pallarés, assenyala com un dels que tenen més potencial de creixement. En una entrevista recent a Diari de Girona, Pallarés va destacar que «hi ha mercats importants que encara no estan prou servits, com el propi mercat de l’Estat, el mercat nòrdic o el de l’Europa de l’est, que tenen molt potencial».
Aquests augments en la programació mantenen la tendència de creixement de la terminal, que va camí de tancar un dels millors exercicis dels darrers anys. En els primers nou mesos del 2025, han passat per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar fins a 1.875.490 passatgers, un 10% més que entre gener i setembre del 2024.
137,6 milions de seients
Si ens fixem en el conjunt de l'Estat, les companyies aèries han programat als aeroports de la xarxa d'Aena a Espanya 137,6 milions de seients i 788.400 operacions comercials per a la temporada d'hivern. Aquesta oferta de seients és un 3,5% superior als programats la mateixa temporada del 2024 i un 3,3% més gran en operacions.
Els aeroports que registren un increment més gran de seients oferts en la seva programació d'hivern davant del 2024 són els de Còrdova (amb motiu de la nova operativa de vols comercials), Vitòria (+37,8%), Aeroport Internacional Regió de Múrcia (+29,8%) i Badajoz (+23,4%); i els que ofereixen més seients en termes absoluts són els següents: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, amb 33,9 milions (un 4,6% més que el 2024) i Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, amb 25,7 milions (un 4,7% més).
La temporada d'hivern compta amb un total de 2.485 rutes (1.960 internacionals i 525 nacionals), fet que suposa 81 més respecte al mateix període de l'any passat. Els aeroports que compten amb un nombre més gran de rutes addicionals respecte a la temporada d'hivern anterior són: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, amb 25 rutes més; Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (+19); Màlaga-Costa del Sol (+14); Sevilla (+13) i Alacant-Elx Miguel Hernández (+12).
Per zones geogràfiques, destaca el mercat europeu, amb més de 77 milions de seients, un 5,8% més respecte de la temporada d'hivern anterior, i el domèstic, amb 44,5 milions de seients, un 3,8% menys. Els mercats que més creixen percentualment són el de l'Àsia-Pacífic, amb un creixement del 33,3% i més d'1,1 milions de seients programats i el de l'Orient Mitjà amb 2,4 milions de seients (+28%).
Després d'Espanya, amb 44,5 milions de seients oferts, els països on les companyies aèries han programat més places per a la temporada d'hivern són: Regne Unit, amb 17,8 milions (+5,7%); Alemanya, amb 10,8 milions (-2,2%); Itàlia, amb 9,7 milions (+6,4%); França, amb 6,6 milions (+6,2%) i els Països Baixos, amb 4,2 milions de seients programats (+2,2%).
