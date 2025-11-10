SAP-SME Fepol denuncia que els mossos de Trànsit de Girona s'han de desplaçar sols entre els quatre sectors de la regió
El sindicat alerta que afecta directament el servei en cas que els agents hagin d'intervenir o prestar assistència
El sindicat de policia SAP-SME Fepol denuncia que els agents dels Mossos d'Esquadra de Trànsit de Girona han de desplaçar-se sols entre els quatre sectors que té la regió. Segons SAP-SME Fepol, han rebut reiterades queixes per part d'agents que han d'anar sols en un cotxe policial sense logotip, a alguna de les quatre comissaries de la demarcació que tenen àrea de Trànsit, Girona, Figueres, Olot i Sant Feliu de Guíxols. Això, assenyalen en un comunicat, afecta directament el servei que puguin prestar aquests agents en cas d'haver d'intervenir per qualsevol incidència. Per això, exigeixen a Interior que els agents vagin sempre en binomi, a més, tenint en compte que la "situació de risc derivada del nivell d'alerta antiterrorista".
Aquests desplaçaments es produeixen quan, per necessitats del servei, un agent s'ha de desplaçar a un sector diferent del que entra. Aleshores, el policia es mou amb un cotxe dels Mossos sense logotip fins a la comissaria corresponent. SAP SME-Fepol recorda que l'agent està de servei i, si es troba amb alguna incidència i ha d'actuar el servei se'n pot ressentir. A més, assenyala el sindicat, aquesta situació es pot donar també quan el policia torna a la seva comissaria després d'haver completat el servei al sector on s'ha desplaçat i, a vegades, de nit.
Per tot plegat, demanen que els Mossos treballin sempre en binomi "a fi de salvaguardar la integritat i seguretat dels agents i de garantir un servei de qualitat a la ciutadania".
