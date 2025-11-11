Desvien trànsit cap a la Garrotxa per evitar el coll d’embut dels diumenges a Ripoll
El Departament de Territori i el Servei Català de trànsit van consensuar el missatge com alternativa a la via habitual
Un senyal lluminós del Departament de Territori, assenyalava diumenge passat el trajecte d’anar cap a la Garrotxa pels túnels de Collabós als vehicles que es dirigien a Barcelona. La indicació que hi havia a la rotonda on enllaça la carretera C-38 que baixa de la Vall de Camprodon amb l'N-260, suggeria agafar la via en direcció Olot per posteriorment dirigir-se per la C-37 que s’agafa a Les Preses cap a Osona pels túnels de Bracons. El director general del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que “els panells són de Territori, amb qui vàrem acordar posar aquest missatge, per si algú vol triar aquesta opció”, ja que creuen que és una bona alternativa a la ruta més habitual.
Coll d'embut
Els vehicles que baixen de Camprodon solen trobar-se els diumenges a la tarda amb el coll d’embut que es forma a Ripoll, amb llargues cues al carrer Progrés, perquè a la rotonda de Cal Déu hi conflueixen amb els automòbils que venen de passar el cap de setmana a la Vall de Ribes o a la Cerdanya. Aquesta problemàtica ha provocat que durant anys s’hagi habilitat un operatiu del mateix Servei Català de Trànsit instal·lant a base de cons un carril supletori de baixada a l’inici de la C17 en direcció sud. Així i tot, la solució no acaba de ser ideal, perquè persisteixen les cues, i per l’enrenou que provoca en els conductors que es desplacen per l’interior del municipi.
El juny de 2024 l’Ajuntament de Ripoll va anunciar que el Departament de Territori s’havia compromès a fer un tercer carril permanent des de la rotonda de Cal Déu fins a la connexió amb el desdoblament de la C17, un quilòmetre més al sud, tot i que encara no se’n coneixen els terminis de construcció. Malgrat que l’accés als túnels de Collabós es troba a Sant Joan de les Abadesses, l’alcalde del municipi, Ramon Roqué, diu no haver-ne estat advertit, però ho atribueix també als embussos que es creen a Ripoll. L’alternativa de dirigir-se cap a la Garrotxa, suposa donar més volta i haver de passar per Olot, on el trànsit tampoc resulta especialment fluid.
