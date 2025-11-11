Operació policial dels Mossos a les comarques gironines contra una trama d'estafes immobiliàries
Es preveuen diverses detencions a la província i es fan entrades i escorcolls a Manresa, Rubí i Sevilla
Els Mossos d’Esquadra han desplegat aquest matí un dispositiu policial en diversos punts de les comarques gironines en el marc d’una investigació contra una xarxa que presumptament cometia estafes immobiliàries.
L’operatiu, que s’ha iniciat a primera hora, s’emmarca dins d’una actuació més àmplia que s’estén per diferents punts de Catalunya. La investigació està dirigida per la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos de Girona i se centra en una trama d’estafes immobiliàries de caràcter físic —no en línia— amb un volum important d’afectats.
A les comarques gironines s’hi preveuen diverses detencions, però no es faran entrades ni escorcolls. Aquests registres s’estan duent a terme a Manresa, Rubí i Sevilla, on també s’hi ha desplaçat un equip d’investigadors dels Mossos.
A banda dels agents de la Divisió d’Investigació Criminal de Girona, en aquest dispositiu també hi participen efectius de les ARRO i de les unitats de la DIC Metropolitana Nord i Central.
El cas es troba sota secret de sumari.
