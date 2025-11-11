El PP de Girona engega una ronda de visites als municipis per explicar el seu projecte
La campanya, anomenada ‘Ruta Gironina’, ha començat a Puigcerdà i inclou trobades amb ajuntaments, entitats socials i militants de cara a les municipals del 2027
El Partit Popular de Girona ha posat en marxa la campanya "Ruta Gironina", una ronda de visites per diferents municipis de la província amb l’objectiu d’explicar el seu projecte municipalista i preparar el camí cap a les eleccions municipals del 2027.
El president provincial del partit, Daniel Ruiz, va iniciar la iniciativa aquest cap de setmana a Puigcerdà, des d’on va defensar la importància "d’escoltar les necessitats del territori i reforçar la proximitat amb la ciutadania". Segons Ruiz, la ruta permetrà "conèixer de primera mà els reptes dels ajuntaments, les entitats socials i els veïns" i elaborar propostes concretes per a cada àmbit local.
El PP preveu que la Ruta Gironina s’allargui durant els propers mesos i inclogui reunions de treball amb sectors productius, associacions i simpatitzants. Ruiz ha remarcat que la iniciativa "no és un recorregut institucional", sinó un espai per "impulsar el diàleg i el compromís amb el futur de la demarcació". El dirigent popular defensa que els ajuntaments són "els grans oblidats per l’Administració" i aposta per "bastir un projecte municipalista basat en l’escolta, la participació i el treball en xarxa entre municipis".
