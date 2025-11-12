Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els hospitals Trueta i Santa Caterina promouen la prevenció contra fractures en persones amb fragilitat òssia

De gener a octubre de 2025 s’han atès 458 pacients per aquesta causa

Pacient de la Unitat de Reumatologia.

Pacient de la Unitat de Reumatologia. / ICS-IAS Girona

Redacció

Redacció

Girona

Davant l’envelliment progressiu de la població i l’augment de fractures osteoporòtiques, els hospitals Trueta i Santa Caterina han posat en marxa les Unitats de Coordinació per a la Prevenció Secundària de Fractures per Fragilitat (FLS, Fracture Liaison Services). La iniciativa s’emmarca en el desplegament del Pla Director de les Malalties Reumàtiques i de l’Aparell Locomotor (PDMAL) del Servei Català de la Salut.

Les unitats, liderades pel Servei de Reumatologia conjunt dels dos centres, tenen com a objectiu la detecció proactiva de pacients amb fractures de maluc o vertebrals relacionades amb la fragilitat òssia. L’objectiu és garantir un seguiment especialitzat i aplicar mesures preventives per reduir el risc de noves fractures i millorar la qualitat de vida de les persones afectades. Des de gener fins a octubre de 2025 s’han atès un total de 458 pacients.

Tot i que el lideratge clínic i organitzatiu recau en Reumatologia, el funcionament d’aquestes unitats es basa en la col·laboració estreta amb els serveis de Traumatologia, les unitats de Convalescència i, de manera destacada, amb les infermeres gestores de casos. Cada hospital compta amb una d’aquestes professionals, clau en la detecció precoç dels pacients, la coordinació de les visites i l’establiment d’itineraris de seguiment personalitzat i continuat.

Aquest enfocament multidisciplinari permet optimitzar els recursos sanitaris i reduir tant la morbiditat com la mortalitat associades a les fractures per fragilitat, apostant per un model preventiu, integral i sostenible.

Circuits coordinats i adaptats a cada centre

El model implantat parteix d’una base comuna, tot i que els circuits s’han ajustat a les necessitats específiques de cada hospital. S’ha dissenyat una agenda assistencial compartida entre tots els professionals implicats, integrada a la història clínica per assegurar la continuïtat i la traçabilitat dels casos.

Amb la posada en marxa de les unitats FLS, els centres compleixen l’objectiu PDMAL-2 relatiu a la seva creació i s’encaminen cap a la segona fase del projecte: garantir el seguiment actiu dels pacients amb fractures de maluc i vertebrals dins d’aquestes unitats especialitzades.

El Servei de Reumatologia dels hospitals Trueta i Santa Caterina referma el seu compromís amb una atenció pròxima, de qualitat i basada en l’evidència científica. Les noves unitats posen de manifest la importància de la coordinació entre serveis i perfils professionals per fer front als reptes sanitaris derivats de l’envelliment de la població.

Amb aquesta iniciativa, ambdós centres consoliden una estratègia sòlida i sostenible per prevenir fractures per fragilitat, tot situant el Servei de Reumatologia com a referent en l’abordatge integral de les malalties osteoporòtiques.

