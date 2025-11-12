Els Mossos d’Esquadra inicien un pla de proximitat a tots els municipis del Ripollès
Queralbs denuncia l’abandonament de vehicles en espais públics
La nova sotsinspectora de l’Àrea Bàsica Policial del Ripollès del cos de Mossos d’Esquadra, Elisabet Graell, va presentar al Consell d’Alcaldes que es va celebrar dimarts al vespre, el pla de proximitat que han preparat per ser més presents a tots els pobles de la comarca. Els agents d’aquest cos estaran puntualment en instal·lacions públiques dels municipis més grans del Ripollès, com ara Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses, Camprodon, Campdevànol i Sant Pau de Segúries, coincidint amb els dies de mercat, per tal que els veïns puguin dialogar-hi, presentar queixes, demandes o denúncies simples. Graell va explicar que preferiblement es farà amb cita prèvia, però que també seran flexibles per tal d’atendre a la gent gran a qui li pugui resultar més feixuc reservar torn.
A banda del servei de despatx, la presència policial es complementarà amb el patrullatge a peu dels agents pels pobles. La voluntat de Mossos és “oferir més atenció als veïns i que puguin estar tranquils”. També s'ampliarà la presència en les diferents estacions de ferrocarrils que hi ha al Ripollès, tant a Ripoll, Campdevànol, Ribes de Freser, Planoles i Toses. El projecte de Mossos s’ha plantejat dividint la comarca entre les dues valls, de manera que els matins que hi hagi més agents a la part de la Vall del Freser, a la tarda es vagi a la del Ter. A banda del patrullatge també aniran als Ajuntaments per intensificar la interacció amb els secretaris i el personal municipal. L’objectiu és que en pobles on fins ara hi havia la sensació de no veure-hi patrulles de Mossos durant setmanes, ara n’hi hagi diversos dies a la setmana. En una segona part del pla que es desplegarà posteriorment, els Mossos volen arribar també als diferents masos disseminats que hi ha a tots els pobles de la comarca.
“Tranquil·litzar” als veïns
L’alcaldessa de Campelles i presidenta del Consell d’Alcaldes, Judit Cornellà (ERC), va reconèixer que al juliol va presentar una queixa al delegat del Govern a les comarques gironines, el camprodoní Xavier Guitart (PSC), i que des d’aleshores hi ha hagut molta més presència policial al municipi, ha servit per “tranquil·litzar” als veïns. A Queralbs, en canvi, la seva alcaldessa Imma Constans (Junts), va demanar col·laboració policial per acabar amb una problemàtica que ha anat en augment en aquest i altres pobles de la Vall de Ribes, sovint amb els mateixos cotxes com a protagonistes. Actualment, hi ha fins a cinc vehicles abandonats en espais públics, que segons Constans “tardarem un o dos anys a poder retirar”, i un dels quals és un camió en el revolt d’accés a una urbanització. La sotsinspectora Graell va dir que esperava que la presència de Mossos pugui dissuadir als responsables d’aquestes accions, però que en tot cas és molt complicat d’evitar-los.
