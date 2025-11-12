Les Llosses fa un balanç positiu del dispositiu per regular l'accés de boletaires: "S'ha endreçat una mica"
L'Ajuntament creu que ha contribuït a combatre l'incivisme de l'arribada "massiva" de visitants
Aquesta tardor, les Llosses ha comptat amb un equip d'informadors a les zones més concorregudes per intentar ordenar l'arribada "massiva" de visitants. S'ha pagat amb recursos de la Generalitat. Tots els boscos del municipi són de propietat privada. L'any passat es va fer durant uns dies i aquest any s'ha allargat tota la temporada. "S'ha endreçat una mica, estem contents", assenyala en una entrevista a l'ACN, el primer tinent d'alcalde del municipi, Marc Ràfols. El problema, remarca, no és només el volum sinó sobretot l'incivisme: "Si la gent es comportés, no hi hauria cap problema". Alguns veïns afirmen "estar farts" i en alguns casos han posat cadenes i cartells on demanen no recollir bolets a les seves finques.
Les informadores que estan aquests dies per les Llosses recorden als visitants què és el que no està permès fer al bosc i els indiquen les zones autoritzades d'aparcament. Falten dues setmanes perquè s'acabi el dispositiu i han comptabilitat més de 1.200 vehicles, s'ha informat a més de 2.000 visitants i s'han comptat 182 gossos.
La xifra, segons admet l'Ajuntament, és purament orientativa perquè aquest és un municipi molt extens -114 km2-, el més gran de la demarcació de Girona i amb una població de 200 habitants. "Aquesta extensió dificulta el control i la gestió en una zona on després de la problemàtica del bany dels gorgs empalmem amb la dels bolets", admet el primer tinent d'alcalde, Marc Ràfols. El regidor fa un balanç molt positiu del dispositiu que, per primer cop, s'ha allargat tota la temporada. "Estem molt contents, havíem tingut (una filera) amb vint cotxes mal aparcats (...) i ara hem reservat tres zones i els toca caminar".
"Hi ha gent que no reacciona del tot bé i s'enfada, però en general la gent ho entén", assenyala la Bea, una de les informadores. En els casos que no compleixen, fan fotografies i n'informen a l'Ajuntament. "En caps de setmana més forts, hem detectat uns 20 incívics, sobretot boletaires i algun excursionista", detalla. També es passa informe de deixalles o fils de pastor trencats. El que també han notat, segons explica, és que els veïns "estan més tranquils" perquè han vist que la massificació "ha baixat". "Encara hi ha feina per fer i la gent s'hi ha d'acostumar", assegura.
Les queixes dels veïns per l'incivisme
"En 39 anys només un m'ha demanat permís i el vaig felicitar. Tothom que ve al bosc no diu res i, a vegades, te l'embruten". És l'experiència de Jaume Casas, un propietari i ramader de les Llosses, que admet que gasta molt temps "recollint escombraries" des de llaunes, paquets de tabac, mocadors de paper i altres residus. Des que hi ha les informadores a la zona, han notat un canvi. "S'hi ha guanyat molt, no hi ha hagut tanta gent", assenyala.
El seu veí, Francesc Castany, lamenta que la gent es pensi que "el bosc és de tothom" però, segons recorda, "el 76% dels boscos catalans són de privats". I a les Llosses, no n'hi ha cap de públic. La gent hauria de saber, remarca, que hi ha "uns drets i unes obligacions" com ara tornar a posar els fils elèctrics perquè no s'escapi el bestiar. Porta vuit anys de masover i ho té clar: "Hem anat a pitjor, si no fos per als informadors, no sé què hauríem hagut de fer". Entre les problemàtiques també hi ha les fileres de cotxes mal aparcats o a dins dels prats. "T'acaben la paciència i algun dia agafarem el tractor i en fotrem algun de rodes enlaire", diu.
Posar cadenes i cartells de prohibit collir bolets
Alguns veïns de les Llosses ja fa un temps que van decidir posar cadenes a l'entrada de les finques per dissuadir els boletaires. "Hem evitat que aparquin a dins i no et deixin la porqueria allà". Ho explica la Gisela, també veïna del poble. Fa vint anys que hi viu i assegura que quan arriba la temporada de bolets és una "agonia" per l'incivisme que pateixen. I quan els retreuen les males actituds, assegura que "hi ha conflictes": "Hi ha gent que falta massa al respecte i et surten amb respostes com ara que fa vint anys que venen aquí i qui soc jo per dir-los res".
Les actituds intimidatòries també preocupen molt a l'Helena, una altra veïna, que ha tingut males experiències amb visitants que s'han comportat de forma desagradable quan els ha recordat que estaven en terrenys privats. Ella, a més, ha penjat cartells on diu que està prohibit collir bolets i altres fruits del bosc. I no és l'única. Un altre veí ja fa temps que té un cartell de 'veda micològica' i només deixa entrar a aquells a qui ell autoritza.
La Gisela també lamenta que l'incivisme d'alguns ha portat a restringir activitats. "Abans dormia al Parc Natural d'Aigüestortes, ara no puc". Tant ella com l'Helena creuen que la presència d'informadors està "conscienciant" els visitants, però no descarten que calgui anar més enllà si no es resol.
"Els caps de setmana no hi vinc perquè hi ha massa gent"
En Joan és un boletaire de Centelles (Osona) que fa anys que ve a les Llosses. Abans hi anava en cap de setmana, però, ara que pot, ha decidit fer-ho entre setmana. "El diumenge els de Barcelona ja han deixat el bosc i els bolets han tingut dos o tres dies per sortir; els caps de setmana no vinc perquè hi ha massa gent, està massificat", detalla. Després de passejar pel bosc, marxarà amb un cistell amb uns dos quilos de fredolics i rovellons i podria ser que fos ja l'últim de la temporada, que ja s'acaba.
Aquest boletaire veuria bé que es regulés una mica l'activitat, però també creu que, per fer pagar, s'ha de viure a prop per aprofitar més. "Si no, no val la pena", afirma.
L'Ajuntament de les Llosses no contempla arribar a aquest punt, de moment, però sí que estan decidits a combatre l'incivisme amb sancions. "De moment no ho hem fet, però ho tenim previst, sobretot els casos menys respectuosos amb les informadores ", assegura el primer tinent d'alcalde.
El dispositiu s'allargarà quinze dies més, entre setmana i el cap de setmana.
