Lluís Sala, nou gerent en funcions del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona

Substitueix Jordi Agustí, que ha estat nomenat director general de Transició Hídrica de la Generalitat, i compaginarà el nou càrrec amb la direcció del servei d’Abastament i Regeneració

Lluís Sala, el nou gerent en funcions del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona

Lluís Sala, el nou gerent en funcions del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona / Diputació de Girona

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona va nomenar aquest dimarts Lluís Sala i Genoher (Olot, 1966) com a nou gerent en funcions. D'aquesta manera substitueix Jordi Agustí i Vergés, que havia ocupat el càrrec durant els últims sis anys i que recentment ha estat designat director general de Transició Hídrica de la Generalitat de Catalunya.

Biòleg per la Universitat de Barcelona (1989), Sala ha desenvolupat tota la seva trajectòria professional en l’àmbit de la gestió i la recerca de l’aigua. Va iniciar-se a l’Institut d’Ecologia Aquàtica del Col·legi Universitari de Girona (1987-1989) i posteriorment va treballar a la Universitat Politècnica de Catalunya (1989-1993), en projectes pioners sobre la reutilització d’aigües per al reg de camps de golf. Des de 1993 forma part del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, on ha estat una de les figures clau en el desenvolupament de la reutilització planificada d’aigües dins l’àmbit territorial de l’entitat. Al llarg dels anys, ha coordinat diversos treballs de recerca aplicada i ha contribuït a connectar el coneixement científic amb la gestió operativa dels recursos hídrics.

L’abastament d’aigua potable en alta

Així mateix, a partir de 2012 va centrar la seva tasca en l’abastament d’aigua potable en alta, àrea en la qual exerceix de cap de servei des de 2019. Ara compagina aquesta responsabilitat amb la de gerent en funcions del Consorci. El seu compromís amb la gestió sostenible de l’aigua s’ha reflectit també en la seva participació en organismes internacionals. Entre 1995 i 2003 va ser secretari i editor del butlletí del Water Reuse Group de la International Water Association (IWA), entitat de la qual va ser vicepresident entre 2009 i 2013.

Ha publicat nombrosos articles sobre regeneració i reutilització d’aigües, en què ha abordat aspectes com la millora dels processos de desinfecció o l’avaluació dels criteris de sostenibilitat. Darrerament ha liderat, juntament amb l’equip tècnic del Consorci, el projecte Aiguaneix, que vol demostrar la viabilitat de produir aigua purificada per a la recàrrega d’aqüífers, una estratègia local per reforçar la resiliència davant futures sequeres.

