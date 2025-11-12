El PP proposa destinar cinc milions d’euros a combatre la vespa asiàtica a les comarques gironines
Els populars volen que el Govern impulsi un servei públic de retirada de nius i ajudes per als apicultors afectats per la plaga
El Partit Popular ha acordat presentar al Parlament de Catalunya tres propostes de resolució per reclamar la creació d’un fons de 15 milions d’euros anuals, cinc per a cadascuna de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, destinat a combatre la vespa asiàtica, una espècie invasora que està causant greus danys econòmics i ecològics als apiaris catalans. La iniciativa, impulsada pels diputats Jaume Veray, Montserrat Berenguer i Pere Lluís Huguet, es debatrà a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i preveu la creació d’un servei públic i gratuït de retirada de nius, coordinat pels Agents Rurals i els Bombers de la Generalitat, que pugui actuar en un màxim de 48 hores des de la detecció.
A més, el PP proposa establir línies d’ajut per compensar les pèrdues dels apicultors, com ara els costos d’alimentació artificial, el reforç dels ruscos o els danys en cultius derivats de la falta de pol·linització.
En el cas de les comarques gironines, que concentren el 35% de la producció apícola de Catalunya i continuen sent el principal focus d’expansió de la vespa asiàtica, les dades del Sistema d’Informació Territorial de la Vespa Asiàtica, impulsat per la Diputació de Girona, indiquen que el 2024 es van retirar 1.512 nius i que aquest 2025 Agents Rurals i Bombers ja han intervingut en més de 2.000, amb un cost superior als 2,5 milions d’euros anuals.
L’abandonament del 40% dels ruscos
Segons Apicultors Gironins Associats, les pèrdues del sector a la província superen els cinc milions d’euros, i l’afectació ha provocat l’abandonament del 40% dels ruscos a l’Alt Empordà i la Garrotxa. Els populars alerten que els apicultors es troben “desbordats” i que la plaga els obliga a assumir una feina “que no els correspon”, amb conseqüències per a l’economia rural, el medi ambient i fins i tot la salut pública. Finalment, el PP també demana campanyes de trampeig a la primavera per capturar reines fundadores, en col·laboració amb associacions agràries i apícoles, com a mesura preventiva per reduir la propagació de l’espècie.
