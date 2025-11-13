Alumnes de Jardineria de l'institut de la Garrotxa d'Olot col·laboraran en la conservació de la roureda del parc Nou
Un conveni amb l'Ajuntament preveu que els estudiants s'encarreguin de la producció de planta i d'aconseguir les llavors
L'Ajuntament d'Olot i l'institut la Garrotxa han signat un conveni que contempla que els alumnes del cicle de Jardineria i Floristeria col·laborin en la conservació de la roureda monumental del parc Nou. L'acord contempla que els estudiants es dedicaran a la producció de la planta i a l'obtenció de les llavors. En aquest sentit, l'alumnat desenvoluparà un treball de producció de material vegetal en viver. Inicialment, s'aportaran llavors procedents d'elements arboris de la mateixa finca per produir material per assegurar la continuïtat dels elements del parc, especialment dels roures. Tot plegat en un espai que l'Ajuntament d'Olot posarà a disposició perquè els estudiants del cicle puguin desenvolupar l'activitat.
A més, el consistori també proporcionarà els materials necessaris per poder desenvolupar amb garanties els cultius, substrat, contenidors, tutors, adobs o altres materials tècnics. L'acord permet al centre educatiu disposar d'un espai on poder realitzar les pràctiques necessàries per a l'obtenció del títol de Jardineria i Floristeria.
A l'institut la Garrotxa els alumnes faran treballs de recol·lecció de llavors, germinació i cultiu de les plantes i es portarà a terme el seguiment i manteniment del material mentre es trobi en el viver.
La roureda monumental del parc Nou d'Olot és una zona verda amb importància ambiental estratègica per la connexió natural amb la zona de la Moixina, considerada d'alt valor biològic i paisatgístic per a la capital de la Garrotxa.
En els últims anys s'hi ha portat a terme diferents actuacions de millora a partir d'un estudi realitzat amb la finalitat de detectar les millores paisatgístiques d’aquest parc urbà de la ciutat.
Per fer el seguiment i el control del conveni –que tindrà vigència pels propers quatre anys amb possibilitat de pròrroga de quatre anys més-, es constituirà una comissió formada per un representant de l'institut la Garrotxa i un de l'Ajuntament d'Olot. Es reunirà, com a mínim, un cop a l’any, o quan es consideri que hi ha alguna qüestió que així ho requereixi.
