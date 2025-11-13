Demanen estendre la vacunació del virus respiratori a adults
Actualment el calendari vacunal inclou la immunització contra el VRS a nadons pel risc de contraure bronquiolitis
La Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP) ha recomanat vacunar contra el virus respiratori sincicial (VRS) els adults amb malalties respiratòries cròniques per prevenir complicacions greus com la pneumònia. Les tres vacunes aprovades fins ara tenen una eficàcia d’entre el 75% i el 82% per prevenir hospitalitzacions en adults d’edat avançada, i per això ha demanat a les autoritats sanitàries que hi facilitin l’accés.
El VRS és una de les principals causes d’infecció respiratòria i es contagia directament a través de secrecions de la via aèria o bé, de manera indirecta, a través d’objectes contaminats pel microorganisme.
La infecció pot produir quadres clínics més greus com la bronquitis o la pneumònia, sobretot en persones de més edat, immunodeprimides o amb comorbiditats importants com l’obesitat, la diabetis melitus, la insuficiència cardíaca i, especialment, les malalties respiratòries cròniques. El VRS pot agreujar aquestes malalties de base.
La infecció pel VRS s’ha associat tradicionalment a les bronquiolitis infantils, però des de la SOCAP apunten que estudis recents la situen com a causa rellevant de morbimortalitat en adults, especialment en aquells de més edat, amb factors de risc o comorbiditats. Asseguren que les taxes d’hospitalització i mortalitat podrien ser majors que les atribuïdes a la grip.
Tenint en compte l’impacte d’aquesta immunització en tots els àmbits sanitaris, respecte a temporades prèvies quan no s’administrava l’anticòs monoclonal, s’ha introduït la immunització contra el VRS en nadons al calendari de vacunacions i immunitzacions sistemàtiques de Catalunya. La incidència del VRS cursa amb un patró estacional d’octubre a març i és tan freqüent que la majoria dels infants ja s’ha infectat amb el virus aproximadament als 2 anys.
Actualment, no hi ha un tractament específic per a la infecció del VRS, però si estratègies preventives com la immunització mitjançant la vacunació en adults, amb tres vacunes aprovades.
En aquest context, la SOCAP dona suport a la incorporació de la vacunació contra el VRS dins els programes de vacunació per a adults de 60 anys o més que tinguin immunosupressió o malalties respiratòries cròniques com malaltia pulmonar obstructiva (MPOC), bronquièctasis, asma greu o malaltia pulmonar intersticial, entre d’altres.
Menys casos que l’any passat
Les últimes dades de l’Atenció Primària de Girona indiquen que la temporada de virus respiratoris d’aquest any ha començat amb més grip que l’any passat, però amb menys casos de pneumònia. Des de l’inici de la campanya de tardor, la setmana 40, fins al 9 de novembre, s’han registrat més de 25.000 infeccions respiratòries agudes (IRA) i uns 720 casos de pneumònia.
Si es comparen aquestes xifres amb el mateix període del 2024, es poden observar diferències notables en el comportament dels virus respiratoris. La grip ha aparegut abans i amb més intensitat, amb 398 casos registrats la setmana 40 i 431 la setmana 41 de 2025, mentre que l’any passat les xifres van ser de 202 i 181 casos, respectivament. Pel que fa a la covid-19, els casos han disminuït respecte l’any anterior; per exemple, la setmana 40 es van notificar 138 casos aquest any, davant els 175 de 2024, i la setmana 41, 127 enfront de 166. Les bronquiolitis i altres infeccions respiratòries agudes han mantingut xifres similars interanualment, amb petites oscil·lacions, però el nombre total d’infeccions respiratòries ha estat lleugerament superior a 2024, especialment durant les primeres setmanes de la temporada.
En canvi, les pneumònies han registrat una disminució significativa. La setmana 45, per exemple, s’han diagnosticat 117 casos aquest any, davant els 179 del 2024, i la setmana 41, 103 enfront de 177. Segons els professionals sanitaris, aquestes dades reflecteixen una circulació més intensa de la grip al començament de la temporada, mentre que les mesures de vacunació i prevenció podrien haver contribuït a reduir el nombre de pneumònies.
Aquestes xifres posen de relleu la importància de la prevenció, la vacunació i la vigilància epidemiològica, especialment entre els col·lectius més vulnerables, com infants i persones grans, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra la Pneumònia.
La pneumònia, coneguda popularment com a pulmonia, és una malaltia infecciosa que afecta els pulmons i que està causada per determinats gèrmens (bacteris, virus o fongs) o per la inhalació accidental d’un líquid o una substància química. El pneumococ és el bacteri causant de la pneumònia més freqüent, el qual pot provocar inflamació i excés de secrecions. El coronavirus SARS-CoV-2 també pot provocar pneumònia.
Les persones amb més risc són les majors de seixanta cinc anys, les menors de dos i les que tenen algun problema de salut. En infants, és una de les infeccions més comunes de les vies respiratòries baixes.
La pneumònia pneumocòccica també és més freqüent i greu en les persones amb malalties pulmonars i cardíaques cròniques i les que pateixen insuficiència renal, diabetis i malalties que debiliten el sistema immunitari (sida, per exemple). Prevenir la pneumònia sempre és millor que tractar-la. Entre les mesures preventives hi ha rentar-se les mans amb freqüència i no fumar
