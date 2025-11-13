Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Empreses gironines se solidaritzen amb la immunització infantil a l’Àfrica

La iniciativa impulsada per la Fundació ”la Caixa” i una aliança internacional ha permès protegir més de 140.000 nens i nenes de malalties com la pneumònia

Vacunació d'una nena beneficiària del programa.

Fundació La Caixa

Laura Teixidor

Laura Teixidor

Girona

Més d’un centenar d’empreses de les comarques gironines participen en una iniciativa solidària que contribueix a la vacunació d’infants en zones vulnerables de l’Àfrica.

Des del 2008, la Fundació ”la Caixa”, juntament amb Gavi, l’Aliança Mundial per a la Vacunació, impulsa a Girona l’Aliança per a la Vacunació Infantil, una acció que ha permès immunitzar 143.048 nens i nenes, principalment contra la pneumònia, una de les principals causes de mortalitat infantil al món.

Aquesta fita ha estat possible gràcies a les aportacions de 112 empreses gironines que, dins la seva responsabilitat social corporativa, han col·laborat amb la Fundació ”la Caixa” i amb el suport de ciutadans solidaris. A través de la fórmula matching fund, cada euro donat es multiplica per quatre: la Fundació ”la Caixa” n’hi afegeix un altre i la Fundació Gates dos més.

Les aportacions recollides des de Girona s’emmarquen dins una iniciativa estatal que ja ha aconseguit vacunar més d’11,7 milions d’infants a l’Àfrica des del 2008. En els darrers anys, aquests fons han finançat el 100 % dels programes de vacunació contra la pneumònia a Moçambic i el 25 % a Etiòpia.

Aquest 2025, la Fundació ”la Caixa”, primer soci privat de Gavi a Europa, ha renovat per dissetè any consecutiu el seu compromís amb l’Aliança per a la Vacunació Infantil, duplicant totes les donacions que rep. La iniciativa també compta amb el suport de la Fundació Gates i la col·laboració científica de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).

L’Aliança per a la Vacunació Infantil és un projecte pioner de col·laboració entre empreses, entitats i ciutadania. Des de Girona, el teixit empresarial contribueix així a reduir la mortalitat infantil i a garantir l’accés a vacunes vitals per a milions d’infants del continent africà

