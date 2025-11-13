Empreses gironines se solidaritzen amb la immunització infantil a l’Àfrica
La iniciativa impulsada per la Fundació ”la Caixa” i una aliança internacional ha permès protegir més de 140.000 nens i nenes de malalties com la pneumònia
Més d’un centenar d’empreses de les comarques gironines participen en una iniciativa solidària que contribueix a la vacunació d’infants en zones vulnerables de l’Àfrica.
Des del 2008, la Fundació ”la Caixa”, juntament amb Gavi, l’Aliança Mundial per a la Vacunació, impulsa a Girona l’Aliança per a la Vacunació Infantil, una acció que ha permès immunitzar 143.048 nens i nenes, principalment contra la pneumònia, una de les principals causes de mortalitat infantil al món.
Aquesta fita ha estat possible gràcies a les aportacions de 112 empreses gironines que, dins la seva responsabilitat social corporativa, han col·laborat amb la Fundació ”la Caixa” i amb el suport de ciutadans solidaris. A través de la fórmula matching fund, cada euro donat es multiplica per quatre: la Fundació ”la Caixa” n’hi afegeix un altre i la Fundació Gates dos més.
Les aportacions recollides des de Girona s’emmarquen dins una iniciativa estatal que ja ha aconseguit vacunar més d’11,7 milions d’infants a l’Àfrica des del 2008. En els darrers anys, aquests fons han finançat el 100 % dels programes de vacunació contra la pneumònia a Moçambic i el 25 % a Etiòpia.
Aquest 2025, la Fundació ”la Caixa”, primer soci privat de Gavi a Europa, ha renovat per dissetè any consecutiu el seu compromís amb l’Aliança per a la Vacunació Infantil, duplicant totes les donacions que rep. La iniciativa també compta amb el suport de la Fundació Gates i la col·laboració científica de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).
L’Aliança per a la Vacunació Infantil és un projecte pioner de col·laboració entre empreses, entitats i ciutadania. Des de Girona, el teixit empresarial contribueix així a reduir la mortalitat infantil i a garantir l’accés a vacunes vitals per a milions d’infants del continent africà
