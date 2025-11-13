Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Obriran una nova ruta amb Londres a l'aeroport de Girona l'estiu del 2026

La companyia Jet2 oferirà tres freqüències setmanals amb la capital britànica en el seu primer estiu d’operacions a Gatwick

Pla general de l'aeroport Girona-Costa Brava.

Pla general de l'aeroport Girona-Costa Brava. / ACN

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Vilobí d'Onyar

L’aerolínia britànica Jet2 ha anunciat que posarà en marxa una nova connexió entre Londres Gatwick i Girona a partir de l’estiu del 2026. La ruta, que s’operarà tres cops per setmana,els dimarts, dijous i diumenges, s’inclou dins del programa inaugural de Jet2 a l’aeroport de Gatwick, que serà la seva catorzena base al Regne Unit. Segons la planificació de la companyia, el primer vol entre Gatwick i Girona tindrà lloc el 3 de maig del 2026 i l’últim s’efectuarà el 22 d’octubre del mateix any. Aquesta nova operativa s’emmarca en l’expansió de Jet2 al sud d’Anglaterra, on ha previst un total de 29 destinacions de sol i platja per al seu primer estiu des d’aquest aeroport.

Amb aquesta incorporació, Jet2 reforça la seva aposta per l’aeroport de Girona-Costa Brava, on ja opera rutes amb Londres Stansted i Londres Luton. L’empresa va iniciar la connexió amb Luton el juliol passat, amb una freqüència setmanal, i amb la nova ruta des de Gatwick Girona passarà a comptar amb tres enllaços directes amb la capital britànica. Actualment, l’aeroport de Girona-Costa Brava ofereix 49 rutes en 17 països i manté el Regne Unit com un dels seus principals mercats emissors.

L’aerolínia utilitzarà nous avions Airbus A321neo, que segons la companyia, redueixen el consum de combustible i les emissions de CO₂ per seient en més d’un 20% i generen un 50% menys de soroll que altres models. Segons Jet2, el seu desplegament a Gatwick suposa una “expansió històrica” i un pas més en el seu creixement al mercat britànic de viatges de lleure.

