El Parlament aprova un paquet de millores ferroviàries a l’Empordà
La iniciativa de la CUP incorpora l’impuls de l’aturada a Camallera, l’ampliació d’andanes i més coordinació amb busos i trens francesos
El Parlament de Catalunya ha donat llum verda a un conjunt d’actuacions per reforçar el transport ferroviari a l’Empordà. La resolució, impulsada per la CUP i votada a la Comissió de Territori i Habitatge, fixa com a prioritat desbloquejar i accelerar projectes que fa anys que s’arrosseguen, com l’aturada de trens de mitjana distància a l’estació de Camallera i l’ampliació d’andanes en diversos municipis de l’Alt Empordà.
El text comença constatant el retard en les obres d’adaptació de Camallera, que havien d’estar enllestides a finals del 2024 i que, segons la proposta aprovada, no van començar fins a principis del 2025. D'aquesta manera, la resolució insta el Govern a exigir el compliment dels terminis i a preparar l’estació per rebre serveis de mitjana distància, una demanda que arrossega el territori des del 2014 i que compta amb suport municipal i veïnal. A banda de l’estació, la resolució també reclama la creació d’una línia d’autobús entre Camallera i l’Escala, amb parades a Ventalló i Viladamat, que funcioni com a llançadora coordinada amb els horaris ferroviaris. Els socialistes van introduir una esmena per condicionar l’entrada en funcionament del servei al moment en què acabin les obres i es programin aturades de mitjana distància a la zona.
Allargar fins a 200 metres les andanes
La proposta aprovada inclou, a més, la petició a Adif d’allargar fins a 200 metres les andanes de les estacions de Llançà, Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Segons el document, aquesta ampliació permetria operar amb trens més llargs i evitaria que el material mòbil actual limiti l’assignació de serveis. El text també recorda que aquestes estacions han de ser completament accessibles.
Un altre punt fa referència a la millora de la intermodalitat a Figueres. El Parlament insta el Govern a ajustar els horaris dels busos interurbans amb les línies R11 i RG1 per facilitar els transbords entre l’estació d’autobusos i la de tren. Alhora, la resolució obre la porta a revisar la cobertura horària i les freqüències entre Figueres i Portbou, especialment a Cervera de la Marenda, perquè aquesta estació rossellonesa tingui un nivell de servei equivalent al de Portbou. El PSC va plantejar que aquesta ampliació es valori en el marc del Pla de Serveis Ferroviaris i amb l’operador de Rodalies.
Un altre bloc de mesures fa referència a la connexió amb França. El document demana intensificar la coordinació amb l’operadora ferroviària francesa per millorar els serveis transfronterers, amb l’objectiu d’allargar més trajectes entre Cervera de la Marenda i Portbou i estudiar el retorn del tren nocturn cap a París fins a la frontera catalana. El PSC hi va incorporar una esmena perquè aquesta negociació impliqui totes les administracions afectades i tingui en compte tant els serveis francesos com els de Rodalies de Catalunya.
