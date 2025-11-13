Rescaten un home ferit mentre feia senderisme a la Vall d'en Bas
Els Bombers han mobilitzat els GRAE amb l'helicòpter i quatre dotacions
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest matí un home que s’ha lesionat mentre feia senderisme a la zona del salt de l’Olla, a la Vall d’en Bas.
L’avís s’ha rebut cap a les onze del matí, i s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers i l'helicòpter mab els especialistes del Grup d’Actuacions Especials (GRAE).
En arribar al lloc, els equips d’emergència han trobat l’home conscient i orientat, però amb un fort dolor a l’esquena. Amb l’ajuda del metge, l’han immobilitzat i l’han extret amb l’helicòpter dels Bombers fins a una zona accessible, on l’esperava una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
L’home ha estat traslladat a l’Hospital Josep Trueta de Girona amb ferides de consideració.
