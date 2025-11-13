Més de 150 persones participen en un simulacre d'accident al Cremallera de Núria

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Queralbs

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i Protecció Civil han organitzat aquest dijous al matí un simulacre d'accident al Cremallera de Núria a causa d'una esllavissada a l'entrada del túnel Roc d'en Dui. A l'exercici hi ha participat més de 150 persones, entre personal d'FGC, cossos d'emergències i seguretat i figurants. L'incident ha afectat un tren cremallera i ha obligat a interrompre la circulació i a evacuar els passatgers. L'exercici s'ha fet en un punt de la línia d'una "complexitat important", entre la població de Queralbs i Vall de Núria. El simulacre ha servit per provar el Pla d'Autoprotecció del cremallera, homologat el mes d'abril, i treballar la coordinació dels equips d’emergència. S'ha activat en fase d'alerta el pla Ferrocat.

