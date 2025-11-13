Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres ferits en xocar amb el cotxe contra la mitjana a la variant de Banyoles

El SEM els ha evacuat a l'Hospital Trueta

Una ambulància del SEM. / SEM

Eva Batlle

Palol de Revardit

Aparatós accident de trànsit aquest dijous a la tarda a la variant de Banyoles, al seu pas per Palol de Revardit.

El sinistre s’ha produït cap a un quart de tres a la C-66, a l’altura del quilòmetre 38, quan un vehicle ha xocat contra la mitjana de la via.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dotacions dels Bombers de la Generalitat, dels Mossos d’Esquadra de Trànsit i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

A conseqüència de l’accident, tres homes han resultat ferits de caràcter lleu i han estat evacuats en ambulàncies a l’Hospital Josep Trueta de Girona, informe des de Trànsit.

Els Bombers, per indicació dels Mossos, han retirat el vehicle de la calçada i han contingut un vessament de combustible provocat per l’impacte.

