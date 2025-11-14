Els delictes baixen un 5'6% a Olot en l'últim any per l'expulsió i ingrés a presó de multireincidents
Baixen els furts, els robatoris i, per primer cop, la ciutat tancarà l'any amb menys ocupacions que tenia a l'inici
Olot ha frenat per primera vegada en sis anys el creixement de la delinqüència. En l'últim any, els fets delictius s'han reduït un 5'6%, una xifra que situa la ciutat per sobre de la mitjana catalana, segons dades del Departament d'Interior. Disminueixen sobretot furts i robatoris amb violència, fet que l'Ajuntament atribueix a la bona coordinació entre cossos i a l'expulsió i ingrés a presó de "pocs multireincidents però que feien molt mal", com ha detallat l'alcalde, Agustí Arbós. A més, per primer cop, Olot acabarà l'any amb menys ocupacions de les que tenia a l'inici. La consellera Núria Parlon ha anunciat que s'aplicarà el pla Kanpai a la ciutat per reduir delictes als establiments comercials.
La Junta de Seguretat d'Olot ha constatat aquest divendres un canvi de tendència en els indicadors delinqüencials de la ciutat. Per primer cop després de sis anys de creixement continuat, els delictes van a la baixa. Segons dades del Departament d'Interior, entre l'octubre del 2024 i el setembre del 2025 els fets delictius s'han reduït un 5'6%, una xifra per sota de la mitjana catalana, on el descens és del 4'2%. A la Junta hi ha participat l'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, la consellera d'Interior, Núria Parlon, així com representants de Mossos d'Esquadra, la Policia Local del municipi, Agents Rurals i Bombers de la Generalitat.
Els furts i els robatoris amb violència són els delictes que més retrocedeixen. L'Ajuntament atribueix aquesta millora al fet que diversos multireincidents "habituals en furts i robatoris a domicilis" han ingressat a la presó o han estat expulsats del país, segons ha explicat l'alcalde, Agustí Arbós.
També ha assenyalat com a factor clau l'augment de presència policial als carrers i en zones considerades conflictives. En el darrer any, la regió policial ha incorporat onze efectius de Mossos d'Esquadra i s'ha reforçat la plantilla de la Policia Local. Arbós ha posat per exemple l'operatiu que es va fer aquest estiu al barri de Sant Miquel i ha insistit que, malgrat les bones xifres, no abaixaran la guàrdia: "No ens hem d'aturar".
De fet, un dels fets que preocupen al municipi és la multireincidència. En aquest sentit, l'alcalde ha detallat que l'activitat delictiva es concentra en "poques desenes de persones perfectament identificades", però que generen sensació d'impunitat entre la ciutadania.
Per combatre aquesta problemàtica, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat la implantació a Olot del pla 'Kanpai', un dispositiu de macrocontrols coordinats entre els diferents cossos policial. En el cas de la ciutat garrotxina, s'enfocarà especialment a dissuadir delictes a establiments comercials.
Menys ocupacions
La ciutat també presenta un canvi significatiu en l'àmbit de les ocupacions. Per primera vegada des del 2019, Olot tancarà l'any amb menys ocupacions de les que tenia a l'inici. Durant el 2025, la policia ha aconseguit evitar 28 intents d'ocupació i desocupar 14 immobles, mentre que només s'han registrat set casos nous, la majoria a principi d'any.
Segons l'alcalde aquesta és "la direcció correcta" perquè s'ha passat "a l'ofensiva". Malgrat això, ha assegurat que hi ha entre vuit i nou ocupacions conflictives que els preocupen.
Bona valoració de les oficines de denúncies itinerants
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha valorat positivament les oficines de denúncies itinerants desplegades aquest any a diversos municipis de la Garrotxa. Ha afirmat que és un model que "incrementa la percepció de seguretat i la confiança veïnal en les institucions". En aquest sentit, ha assegurat que "s'ampliaran", incrementant els dies de servei poble o fins i tot reforçant les hores d'atenció a la ciutadania.
