Paneque destaca el nou Campus d'Hipra com una "oportunitat" per al territori
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern català ha fet un recorregut per les noves instal·lacions, que es van inaugurar el setembre passat
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern català, Sílvia Paneque, ha visitat aquest divendres les noves instal·lacions del Campus Hipra, a Aiguaviva, on ha posat de relleu que “és una gran notícia per a Girona i Catalunya, ja que representa un exemple de com la innovació i la recerca poden generar oportunitats al territori, fixar talent i impulsar un model de desenvolupament sostenible arrelat al país".
La consellera ha fet un recorregut per aquest nou centre d’innovació biotecnològica que Hipra va inaugurar el setembre i que s’està consolidant com un dels principals hubs d’Europa en investigació, desenvolupament, producció i distribució de vacunes i productes biotecnològics per a la salut pública global. Durant la visita a les instal·lacions d’R+D i Producció, la consellera s’ha reunit amb representants de l’equip directiu, que li han detallat en profunditat els projectes en què Hipra està involucrada, com ara el projecte de la Comissió Europea SPEEDCELL, el projecte VAX4ASF contra la pesta porcina o l’aportació de la companyia al programa EU FAB de l’HERA per reforçar l’autonomia sanitària d’Europa davant futures pandèmies.
Així mateix, se li han traslladat les novetats sobre la incorporació de la vacuna contra la covid en la campanya de vacunació 2025-2026 després de l’anunci del Ministeri de Sanitat. La consellera ha exposat que entén el compromís i l’equitat territorial com un vector més per a la innovació, la captació de talent i la projecció de Girona, Catalunya i Espanya en el mapa europeu de la biotecnologia i la innovació en salut.
