El PSC de Girona carrega contra l’"alarmisme" de Junts i defensa la feina de Parlon
Lamuà acusa els juntaires de tergiversar el debat sobre seguretat i reclama més cooperació institucional
El PSC de les comarques gironines acusa Junts d’alimentar un clima d’“alarmisme” en el debat sobre la seguretat i defensa la gestió que està duent a terme la consellera d’Interior, Núria Parlon, davant les crítiques del partit de Carles Puigdemont. El primer secretari dels socialistes gironins, Marc Lamuà, expressa aquesta posició després d’una reunió de treball celebrada a Girona amb representants del partit a Figueres, Salt i Girona.
A la trobada hi participen Pere Casellas i Javi Martín (Figueres), Joan Martín i Moisès Tomàs (Salt) i Josep Palouzié i Bea Esporrín (Girona), que comparteixen diagnosi i propostes sobre els principals reptes de seguretat als seus municipis. En aquest context, Lamuà critica que Junts “distorsioni” el debat sobre multireincidència i assegura que les afirmacions del partit “no ajuden a afrontar el problema amb rigor”.
"Junts agafa el rave per les fulles i infla una situació per fer por", afirma Lamuà. Segons el socialista, l’“exageració” del fenomen només contribueix a “validar discursos populistes” i dificulta la feina de les institucions encarregades de garantir la convivència. "Fer declaracions poc rigoroses és un error que enfanga la política i dona ales a l’extrema dreta", afegeix.
Suport a Parlon i resposta a les polèmiques
Així mateix, el dirigent socialista defensa la consellera Parlon i acusa Junts de tergiversar les seves declaracions sobre el tràfic de drogues. Recorda que la consellera reclama més eines legislatives, més contundència judicial i més recursos policials, i que les seves paraules no anaven dirigides específicament a Girona. "Convertir aquella frase en un atac al territori és fomentar la falsedat", assegura. Lamuà també posa en valor que Parlon ha advertit reiteradament del risc de vincular immigració i delinqüència. "Els Mossos actuen contra tots els delinqüents, siguin d’on siguin. Vincular origen i criminalitat és perillós i reforça marcs que erosionen els valors democràtics", diu.
Mesures i coordinació institucional
El PSC defensa una resposta estructurada que inclou el desplegament de jutjats especialitzats en multireincidència, la interconnexió de dades, el combat a les bandes organitzades dedicades al furt, la implantació efectiva dels judicis ràpids, les ordres d’allunyament o d’expulsió i l’atenció prioritària a zones urbanes vulnerables i municipis amb forta estacionalitat. Lamuà destaca que la resposta a la multireincidència requereix “treball conjunt” i recorda la col·laboració habitual amb jutjats, fiscals, Mossos, policies locals i ajuntaments. "No convertirem la seguretat en una trinxera partidista. Qui vulgui fer-ho haurà d’explicar per què", alerta.
Pel que fa a la proposició de llei de Junts al Congrés, insisteix que el PSC hi participa amb “esperit constructiu”, però subratlla que “no es tracta de veure qui fa la declaració més dura, sinó de construir una norma útil”.
Reconeixement a les policies locals
El PSC reivindica la feina de les policies municipals de Figueres, Salt i Girona, que qualifica d’“immensa” malgrat els recursos limitats amb què sovint treballen. Lamuà defensa el model de policia de proximitat i la coordinació entre cossos. "El que funciona és compartir informació i reforçar els dispositius conjunts, no les rodes de premsa dramàtiques", afirma. Finalment, els representants socialistes reunits a Girona coincideixen a reclamar “menys soroll i més cooperació institucional” i expressen el seu suport tant a la consellera Parlon com al conjunt del Govern.
