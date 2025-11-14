UP demanarà la compareixença del comissari europeu de Salut i Benestar Animal per la gestió de la dermatosi nodular
El sindicat s’ha reunit a Brussel·les amb partits i institucions i reclama modernitzar el protocol contra la malaltia
El sindicat Unió de Pagesos (UP) demanarà la compareixença del comissari europeu de Salut i Benestar Animal, Olivér Várhelyi, per la gestió de la dermatosi nodular contagiosa. El sindicat ha viatjat aquesta setmana a Brussel·les per reclamar a les institucions europees que impulsin mesures per a una "gestió eficient" de les malalties emergents, com ara la dermatosi. Arran de les trobades que UP ha fet amb partits i institucions, el sindicat sol·licitarà que es registri una petició conjunta de compareixença del comissari, que és el responsable últim dels protocols de gestió de les malalties. A Catalunya, els divuit brots de dermatosi registrats fins ara ja han obligat a sacrificar 2.551 caps de bestiar boví.
Durant la seva estada a la capital belga, el sindicat ha mantingut reunions eurodiputats i eurodiputades de les diferents formacions estatals presents al Parlament Europeu i amb Javi López, vicepresident de l’Eurocambra, per traslladar les seves demandes pel futur del sector agrari.
Segons informa UP en un comunicat, entre les peticions plantejades a Brussel·les al voltant de la gestió de la dermatosi, el sindicat ha reclamat que es rebaixi la consideració de la malaltia de la categoria A actual a la categoria B. "Aquest canvi implicaria, principalment, que no caldria aplicar buidatges sanitaris a les granges amb l'aparició dels primers positius", destaca Unió de Pagesos.
El sindicat fonamenta aquesta petició en el fet que es tracta d'una malaltia sense risc de transmissió als humans i en "la possibilitat que es converteixi en una malaltia endèmica a casa nostra a causa del canvi climàtic".
A banda, UP també ha reclamat altres mesures com ara que s’ampliï la disponibilitat de dosis contra la dermatosi al banc europeu de vacunes, que es contemplin les vacunacions preventives d'urgència (tant més enllà dels 50 quilòmetres del radi dels focus com també en zones amb alt risc d'entrada de la malaltia).
Comerç i organització
Unió de Pagesos, que ha viatjat a Brussel·les com a part de la Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders (un organisme estatal), també ha posar altres temes damunt la taula. Entre aquests, el futur de la nova Política Agrària Comuna (PAC) o la "preocupació" per les dinàmiques que fixen els acords comercials que manté el continent amb tercers, com per exemple Mercosur.
