Els nous diagnòstics de diabetis s'enfilen a Girona en només dos anys
La majoria corresponen a la tipologia 2 i la tendència ascendent alerta sobre factors de risc com l’obesitat i l’estil de vida sedentari
El nombre de nous diagnòstics de diabetis a la Regió Sanitària de Girona ha experimentat un increment del 25% en els últims dos anys. Segons les dades oficials, els casos nous detectats el 2022 van ser 5.009, mentre que el 2024 van arribar a 6.309, sumant tant la diabetis insulinodependent (DM1 i DM2 amb insulina) com la no insulinodependent (principalment DM2).
La diabetis és una malaltia crònica caracteritzada per nivells elevats de glucosa (sucre) en la sang, degut a la incapacitat del cos de produir suficient insulina o d’utilitzar-la correctament. L’insulina és una hormona essencial per transformar el sucre en energia. Si no es controla adequadament, la diabetis pot provocar complicacions greus com problemes cardiovasculars, renals, oculars o nerviosos.
Hi ha dos tipus principals de diabetis; d’una banda la diabetis tipus 1 (DM1) apareix generalment en nens i joves i es produeix quan el pàncrees deixa de fabricar insulina. Les persones amb DM1 són sempre insulinodependents, ja que necessiten injeccions diàries d’insulina per viure.
Per altra banda la diabetis tipus 2 és la forma més habitual i acostuma a aparèixer en adults. En aquest cas, el cos produeix insulina, però les cèl·lules no la utilitzen correctament (resistència a la insulina). Inicialment, moltes persones poden controlar la diabetis amb dieta, exercici i medicació oral, però si la malaltia progressa poden necessitar insulina i passar a ser també insulinodependents.
El 2025 ja s’han registrat més de 4.400 nous casos fins al setembre, mantenint la tendència a l’alça
Els casos de diabetis no insulinodependent continuen sent els més nombrosos a Girona. El 2024, es van detectar 5.912 diagnòstics nous, mentre que els insulinodependents van ser 397. Tot i que les dades del 2025 només inclouen els primers nou mesos de l’any, fins al setembre ja s’havien registrat 4.423 nous diagnòstics (4.171 no insulinodependents i 252 insulinodependents), així que la tendència va a l’alça.
Si es mira el total de persones amb diabetis a la regió, la xifra també ha anat creixent de manera constant. Els pacients amb diabetis insulinodependent han passat de 3.453 el 2022 a 4.332 el 2025, mentre que els no insulinodependents han augmentat de 57.290 a 62.258 en el mateix període. Això fa que el total de persones amb diabetis diagnosticada a la regió hagi crescut de 60.743 el 2022 a 66.590 el 2025.
Els professionals de la salut alerten que aquest increment reflecteix tant l’envelliment de la població com l’augment de factors de risc associats, com l’obesitat, l’estil de vida sedentari i la dieta poc saludable. La detecció precoç, la conscienciació sobre l’ús adequat de medicació i els programes de prevenció són fonamentals per frenar l’impacte d’aquesta malaltia.
Diagnòstic precoç
El diagnòstic precoç és essencial per evitar complicacions de la malaltia i perquè es pugui fer un bon seguiment. Una de les patologies més desconegudes és la Polineuropatia Diabètica Dolorosa, que afecta una tercera part dels pacients amb diabetis.
Aquesta malaltia és una afectació del sistema nerviós perifèric en persones amb diabetis. Es produeix habitualment a les dues cames i als peus provocant dolor, cremor, parestèsies i rampes.
El dolor gairebé sempre va acompanyat d’una disminució de la sensibilitat al peu, per això és un factor de risc important per al desenvolupament d’úlceres que pot derivar en amputacions. En aquests casos és important el diagnòstic precoç per a disminuir el dolor dels pacients. que pateixen la malaltia.
