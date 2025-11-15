Rescaten una excursionista al Puigmal després de caure per un pendent nevat
Els Bombers l'han evacuada amb helicòpter a l'hospital de Campdevànol
Els Bombers han rescatat aquest dissabte una excursionista que ha relliscat sobre un pendent nevat i ha caigut per un desnivell al Puigmal. L’avís ha arribat al 112 quan passaven nou minuts de les dues de la tarda i s’ha activat l’helicòpter de rescat amb efectius dels GRAE.
Segons els Bombers, la dona presentava diverses contusions i talls profunds al llavi que requerien sutura. Els efectius li han fet una primera atenció sanitària al lloc i, posteriorment, l’han evacuat en helicòpter des de la zona de Queralbs fins a l’hospital de Campdevànol.
En el moment de l’accident, l’excursionista anava acompanyada del seu gos, que ha quedat amb la parella de la ferida.
