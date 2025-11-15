Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescaten una excursionista al Puigmal després de caure per un pendent nevat

Els Bombers l'han evacuada amb helicòpter a l'hospital de Campdevànol

Els Bombers atentent l'excursionista al Puigmal.

Els Bombers atentent l'excursionista al Puigmal. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Queralbs

Els Bombers han rescatat aquest dissabte una excursionista que ha relliscat sobre un pendent nevat i ha caigut per un desnivell al Puigmal. L’avís ha arribat al 112 quan passaven nou minuts de les dues de la tarda i s’ha activat l’helicòpter de rescat amb efectius dels GRAE.

L'helicòpter evacuant l'excursionista del Puigmal.

L'helicòpter evacuant l'excursionista del Puigmal. / Bombers de la Generalitat

Segons els Bombers, la dona presentava diverses contusions i talls profunds al llavi que requerien sutura. Els efectius li han fet una primera atenció sanitària al lloc i, posteriorment, l’han evacuat en helicòpter des de la zona de Queralbs fins a l’hospital de Campdevànol.

En el moment de l’accident, l’excursionista anava acompanyada del seu gos, que ha quedat amb la parella de la ferida.

