Alerta per obesitat infantil: més del 50% dels nens gironins prenen begudes ensucrades habitualment
Els hàbits de consum de refrescos i sucs amb sucre contribueixen a l’augment de l’excés de pes en els infants
Més de la meitat de la població infantil gironina de fins a 14 anys (56,8%) prenen begudes ensucrades amb una freqüència setmanal o diària, segons les darreres dades disponibles sobre consum infantil. El 46,3% en pren entre una i tres vegades per setmana, un 4,3 % entre quatre i sis cops, i un 6,2% cada dia. Només un 43,1% afirma no consumir-ne mai, segons es desprèn de la darrera enquesta del Departament de Salut.
La tendència és lleugerament diferent entre nens i nenes. Els nens mostren un consum més freqüent: un 7,9% en beu diàriament i un 6% entre quatre i sis vegades per setmana. En canvi, entre les nenes, aquests percentatges baixen fins al 4,5% i el 2,5% respectivament. Gairebé la meitat de les nenes (47,6%) asseguren no consumir begudes ensucrades, davant del 38,9 % dels nens.
Els experts en salut pública alerten que el consum habitual de refrescos i sucs ensucrats està relacionat amb un major risc d’obesitat infantil, càries i altres problemes metabòlics.
Segons les dades més recents sobre la salut infantil a la demarcació de Girona, un 27,9% dels infants presenten excés de pes, resultat de sumar el 15,5% de sobrepès i el 12,4% d’obesitat. Aquesta xifra és lleugerament inferior a la mitjana catalana, però alerta sobre la situació de salut pública relacionada amb els hàbits alimentaris dels més petits.
El problema afecta especialment als nens, amb un 30,6% que presenten sobrepès o obesitat, una dada superior a la de les nenes, que se situen en un 25,6%.
La comparació amb altres regions sanitàries mostra que Girona es troba lleugerament millor que zones com el Camp de Tarragona, on la prevalença d’excés de pes entre els infants supera el 30%. No obstant això, la situació continua essent preocupant, sobretot per la tendència a mantenir hàbits poc saludables des de la infància.
A més, la distribució del pes revela que, mentre un 65,1% dels infants gironins tenen un pes considerat normopès, un 7% es troben en situació d’infrapès. Aquest últim percentatge és més elevat en les nenes (9,1%) que en els nens (4,5%), fet que apunta a la necessitat d’una atenció equilibrada tant a l’excés com a la falta de pes.
Aliments hipercalòrics
Per altra banda, gairebé una quarta part dels nens gironins, és a dir un 22,6% del total de persones enquestades, consumeixen aliments hipercalòrics més de tres cops per setmana, fet que pot augmentar encara més el risc d’obesitat. Curiosament, el consum d’aquests aliments és més freqüent en les nenes (25,9%) que en els nens (19,5%), un contrast que aporta informació valuosa per dissenyar estratègies d’intervenció específiques per gènere.
A part d’una mala alimentació, també influeixen negativament altres factors de risc, com ara l’augment del sedentarisme pel canvi d’hàbits d’oci. Segons l’última enquesta del Departament de Salut, gairebé la meitat dels nens i nenes de 3 a 14 anys de les comarques gironines dediquen dues o més hores diàries a l’ús de contingut digital, principalment en el seu temps lliure.
Com a contrapunt, en el cas de Catalunya l’oci actiu ha augmentat de manera significativa durant el bienni 2023-2024. En aquest període, el 35,7% dels infants realitza almenys una hora diària d’activitat física, com esport o jocs al parc o al carrer. Aquesta pràctica és més habitual en nens (40,6%) que en nenes (30,7%). Després d’anys de descens fins al 2019, el període 2023-2024 marca un punt d’inflexió amb un increment clar respecte els anys anteriors.
Pel que fa al descans, el 77,7% dels infants dormen les hores recomanades, amb un augment significatiu respecte als anys 2018-2021. Les xifres són més baixes en les classes socials menys afavorides (73,6-76,1%) i més altes en la més afavorida (85,2%).
Nivell socioeconòmic
Pel que fa a Catalunya, les dades de la mateixa enquesta el 14% dels nens i el 8,3% de les nenes presenten obesitat, i les xifres són més elevades entre les famílies amb menys recursos. Entre els infants de classe social menys afavorida, la prevalença arriba al 15,4%, mentre que entre els de la classe més afavorida és del 4,9%.
En aquest sentit, la prevalença d’obesitat en infants de 6 a 12 anys és més de 8 vegades més alta en zones amb nivell socioeconòmic baix que en zones amb nivell alt, posant de relleu les fortes desigualtats socials persistents
Subscriu-te per seguir llegint
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Aquests són els municipis gironins amb més població nouvinguda en els darrers cinc anys
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Truquen al 112 amb un incendi fals per fer venir una patrulla i atacar-la a Figueres
- El Bàsquet Girona s’ho creu a temps (82-76)
- Vuit gabinets d'advocats es disputen els serveis jurídics externs de l'Ajuntament de Girona