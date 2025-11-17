Arrenca una campanya de control de camions i furgonetes per reduir la sinistralitat a les comarques de Girona
El 2025 han perdut la vida 10 ocupants de camions i 7 de furgonetes a tot Catalunya
Els Mossos d’Esquadra i les policies locals gironines duran a terme aquesta setmana -17 al 23 de novembre- una campanya intensiva de control de camions i furgonetes coordinada pel Servei Català de Trànsit. L’objectiu és reduir la sinistralitat d’aquests vehicles, que en els últims anys ha augmentat especialment a causa de l’increment del transport vinculat al comerç electrònic, especialment amb les furgonetes.
Els controls se centraran en aspectes com la velocitat, el consum d’alcohol i drogues, les distraccions i l’ús correcte dels elements de seguretat. També es revisarà l’estat dels vehicles -excés de pes, estiba de la càrrega o possibles defectes tècnics-, així com el compliment dels temps de conducció i descans i la vigència de la documentació.
Segons dades de Trànsit, les infraccions i les distraccions són els factors de risc que apareixen amb més freqüència en els accidents protagonitzats per camions i furgonetes. Aquest any, en zona interurbana de tot Catlaunya, s’han registrat 1.853 sinistres amb aquests vehicles implicats: en 629 hi havia al darrere alguna infracció i en 476, una distracció.
Mortalitat
La sinistralitat mortal també preocupa. El 2025 han perdut la vida 10 ocupants de camions i 7 de furgonetes en accidents a la xarxa interurbana catalana. L’any passat, en el mateix període, havien mort cinc camioners i nou conductors de furgoneta, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).
En la campanya policial de l’any passat es van efectuar 433 controls en només una setmana, amb un resultat de 1.570 denúncies i 22 vehicles immobilitzats a tot Catalunya.
