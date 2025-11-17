Catorze ajuntaments gironins no han lliurat els comptes a la Sindicatura
La institució fiscalitzadora publica la llista d’ens que no han tramès el Compte general del 2024 dins del termini legal
Catorze municipis gironins no han lliurat encara el Compte General de l’exercici 2024 a la Sindicatura de Comptes, tot i ser un requisit obligatori per a totes les entitats locals. Els ajuntaments d’Alp, Anglès, Blanes, Cadaqués, Camprodon, la Jonquera, Meranges, Palamós, Palol de Revardit, Pontós, Puigcerdà, Quart, Sant Feliu de Buixalleu i Vilajuïga es troben en situació d’incompliment, un fet que pot comportar conseqüències administratives en cas que no regularitzin la tramesa de la documentació.
El Compte General és una eina fonamental per garantir la transparència i el control financer de la gestió local. Aplega informació detallada sobre la situació patrimonial de l’entitat, l’execució pressupostària i els ingressos i despeses de cada ajuntament, i inclou també els comptes de les entitats dependents. Aquest conjunt de documents és essencial per fiscalitzar com es gestionen els recursos públics i assegurar que es destinen de manera adequada i conforme a la normativa. El termini per presentar-lo acabava el passat 15 d’octubre.
La manca de presentació o la tramesa incompleta dels comptes no és una qüestió menor. Afecta directament la transparència i el bon funcionament de la fiscalització pública, la qual cosa pot tenir repercussions greus. Una de les conseqüències més immediates és que els ajuntaments en situació d’incompliment poden tenir dificultats per accedir a subvencions i recursos públics, ja que moltes administracions exigeixen estar al corrent d’aquestes obligacions per concedir finançament.
El registre
Les dades sobre el compliment s’actualitzen diàriament a la pàgina web de la Sindicatura de Comptes. Aquest registre, que identifica els municipis que han lliurat els comptes, els que no ho han fet i els que ho han fet de manera incompleta, és una eina clau per garantir la transparència i per impulsar millores en el grau de compliment en exercicis futurs.
