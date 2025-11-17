Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Catorze ajuntaments gironins no han lliurat els comptes a la Sindicatura

La institució fiscalitzadora publica la llista d’ens que no han tramès el Compte general del 2024 dins del termini legal

La seu de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

La seu de la Sindicatura de Comptes de Catalunya / Europa Press

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

Catorze municipis gironins no han lliurat encara el Compte General de l’exercici 2024 a la Sindicatura de Comptes, tot i ser un requisit obligatori per a totes les entitats locals. Els ajuntaments d’Alp, Anglès, Blanes, Cadaqués, Camprodon, la Jonquera, Meranges, Palamós, Palol de Revardit, Pontós, Puigcerdà, Quart, Sant Feliu de Buixalleu i Vilajuïga es troben en situació d’incompliment, un fet que pot comportar conseqüències administratives en cas que no regularitzin la tramesa de la documentació.

El Compte General és una eina fonamental per garantir la transparència i el control financer de la gestió local. Aplega informació detallada sobre la situació patrimonial de l’entitat, l’execució pressupostària i els ingressos i despeses de cada ajuntament, i inclou també els comptes de les entitats dependents. Aquest conjunt de documents és essencial per fiscalitzar com es gestionen els recursos públics i assegurar que es destinen de manera adequada i conforme a la normativa. El termini per presentar-lo acabava el passat 15 d’octubre.

La manca de presentació o la tramesa incompleta dels comptes no és una qüestió menor. Afecta directament la transparència i el bon funcionament de la fiscalització pública, la qual cosa pot tenir repercussions greus. Una de les conseqüències més immediates és que els ajuntaments en situació d’incompliment poden tenir dificultats per accedir a subvencions i recursos públics, ja que moltes administracions exigeixen estar al corrent d’aquestes obligacions per concedir finançament.

El registre

Les dades sobre el compliment s’actualitzen diàriament a la pàgina web de la Sindicatura de Comptes. Aquest registre, que identifica els municipis que han lliurat els comptes, els que no ho han fet i els que ho han fet de manera incompleta, és una eina clau per garantir la transparència i per impulsar millores en el grau de compliment en exercicis futurs.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
  2. «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
  3. Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
  4. Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
  5. Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
  6. Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
  7. Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
  8. Un hospital gironí se situa entre els millors d'Espanya en atenció maternoinfantil

La segona edició d’ “Els barris pedalen” de Girona s’instal·larà al parc del Migdia el 29 de novembre

La segona edició d’ “Els barris pedalen” de Girona s’instal·larà al parc del Migdia el 29 de novembre

Salt porta avui al ple la validació de l’arribada de la Girocleta al municipi

Salt porta avui al ple la validació de l’arribada de la Girocleta al municipi

La UdG acull les Lliçons Ferrater Mora 2025, dedicades a entendre la teoria quàntica

La UdG acull les Lliçons Ferrater Mora 2025, dedicades a entendre la teoria quàntica

El govern espanyol vol augmentar a 350 km/h la velocitat dels trens i reduir a dues hores el trajecte Madrid-Barcelona

El govern espanyol vol augmentar a 350 km/h la velocitat dels trens i reduir a dues hores el trajecte Madrid-Barcelona

El Barça rep la llicència per obrir una zona de l'Spotify Camp Nou i l'inaugurarà aquest dissabte contra l'Athletic

El Barça rep la llicència per obrir una zona de l'Spotify Camp Nou i l'inaugurarà aquest dissabte contra l'Athletic

Avui s’estrena ‘Moeve Fútbol Zone’: el nou programa setmanal que vol mirar el futbol des de dins

Avui s’estrena ‘Moeve Fútbol Zone’: el nou programa setmanal que vol mirar el futbol des de dins

'Pagesia o foc', la campanya d'Unió de Pagesos per exigir canvis estructurals al sector

'Pagesia o foc', la campanya d'Unió de Pagesos per exigir canvis estructurals al sector

El sector agroalimentari s'autoimposa innovació i unió davant el repte climàtic

El sector agroalimentari s'autoimposa innovació i unió davant el repte climàtic
Tracking Pixel Contents