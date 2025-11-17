La Generalitat comprarà 47 habitatges d'InmoCaixa de Banyoles que es destinaran a protecció oficial
"La compra d'habitatges a grans tenidors incrementa el parc públic i garanteix que sempre siguin destinats a lloguer assequible", ha valorat la consellera de Territori, Sílvia Paneque
El consell d'administració de l'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha aprovat l'adquisició de 179 habitatges d'InmoCaixa que es destinaran a protecció oficial. L'operació té un cost de 15,6 milions d'euros i els immobles es troben a Banyoles, Lleida i Mollet del Vallès. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar aquesta compra d'habitatges a InmoCaixa durant el debat de política general a l'octubre. Ara, l'Incasòl ha fet el primer pas per a fer efectiva la compra, que inclourà 47 habitatges a Banyoles, 98 a Lleida i 34 a Mollet del Vallès. "La compra d'habitatges a grans tenidors incrementa el parc públic i garanteix que sempre siguin destinats a lloguer assequible", ha valorat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Aquesta mesura s'emmarca en el Pla territorial sectorial d'habitatge, que té per objectiu assolir un parc d'habitatges destinats a polítiques socials de com a mínim el 15 % en municipis de zones tensionades. En específic, s'adquiriran: 47 habitatges i 47 places d'aparcament a Banyoles en les promocions del carrer Llibertat, 148-154, i Sant Martirià, 127-133; 98 habitatges, 98 places d'aparcament i 98 trasters a Lleida al carrer Cal Benet, 10-14; i 34 habitatges i 34 places d'aparcament a Mollet del Vallès l'avinguda Teixidores sense número, el carrer Enric Moreno, 49-51 i al passeig Victòria Garcés, 4.
Abans d'aquestes adquisicions, l'Incasòl ja havia comprat 1.177 habitatges en total, 664 dels quals a InmoCaixa.
