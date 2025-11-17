Girona encapçala la taxa de delictes de trànsit a l'Estat
La taxa és de 239,29 casos per cada 100.000 habitants i el 2024 van tancar amb el seu màxim històric de 1.969 en un any
Els Mossos d'Esquadra i les policies locals de les comarques gironines es troben cada vegada amb més infraccions de trànsit i amb conductors que circulen sota els efectes d’alguna substància. Això pot traduir-se en denúncies administratives, però sovint també té conseqüències penals per als conductors.
Durant el 2024, es van registrar 1.969 casos de delictes de trànsit a la província de Girona, una xifra històrica que suposa un increment del 14,21% respecte al 2023 (1.724 casos).
Els delictes contra la seguretat viària fan referència a aquelles conductes comeses, en la majoria dels casos, durant la conducció de vehicles, i que suposen un perill per a la seguretat a les carreteres o per a la integritat física dels altres usuaris. Entre els més habituals hi ha la conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues, l’excés de velocitat, la conducció temerària, conduir sense el permís corresponent o fugir del lloc d’un accident. També es considera delicte la creació d’un risc greu per a la circulació, encara que no s’hagi produït cap sinistre viari.
Primera taxa de l'Estat
Les dades públiques sobre delictes contra la seguretat del trànsit del 2024 a les comarques gironines mostren que aquesta província va tancar l’any amb la taxa més alta de l’Estat, amb 239,29 casos per cada 100.000 habitants. Completen el podi Lleida (209,56) i Navarra (208,80). En canvi, a la cua hi trobem Saragossa (59,03), Badajoz (71,42) i Astúries (75,17).
Pel que fa a dades absolutes, Girona és la setena província amb més casos de delictes contra la seguretat viària del 2024, amb 1.969 fets coneguts. Al capdavant del rànquing hi ha, com és habitual, les dues províncies més poblades: Madrid (5.575 casos) i Barcelona (3.628), seguides de València (3.541).
Aquests 1.969 casos han acabat amb 1.682 detinguts o investigats, fet que indica que a més d’un conductor se li han atribuït diversos delictes. En alguns casos, com sovint informen els cossos policials, es detecta una conducció temerària i, en aturar el conductor, es comprova que va begut o drogat, de manera que se l’acusa de més d’un delicte.
La majoria dels arrestats o investigats són homes (1.479). Pel que fa al grup d’edat més afectat, destaca el comprès entre 41 i 64 anys, amb 602 persones, de les quals 540 són homes.
L'evolució post-Covid
L’increment d’aquests delictes s’ha fet especialment evident, segons han remarcat en diverses ocasions els Mossos de Trànsit, després de la pandèmia. L’any 2020, durant la crisi sanitària de la Covid-19, els delictes van caure en picat a causa del confinament, amb 877 casos, mentre que l’any anterior n’hi havia hagut 1.168. El 2021, amb algunes restriccions encara vigents, la xifra ja va pujar fins als 1.270 casos, i el 2022 va esclatar fins als 1.664, mantenint la tendència a l’alça fins als 1.969 de l’any passat, segons les dades del Ministeri de l'Interior.
Per trobar dades tan elevades cal remuntar-se 13 anys enrere, quan se’n van registrar 1.670 casos i, segons recorden sovint els agents de trànsit, la presència d’alcohol al volant era molt més elevada.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Rescaten una excursionista al Puigmal després de caure per un pendent nevat
- El dol per Franco de la Girona oficial, fa cinquanta anys