El PP demana més Mossos a l’AP-7 i operatius especials contra les bandes de lladres
El president dels populars a Girona, Daniel Ruiz, critica que els cartells que adverteixen de delinqüents “donen mala imatge” i diu que evidencien que “no hi ha prou efectius”
El president del Partit Popular a les comarques gironines, Daniel Ruiz, ha demanat aquest matí que es reforci la presència de Mossos d’Esquadra a l’AP-7 i es facin operatius especials a l’autopista contra les bandes de lladres. “No es pot normalitzar que la primera imatge que molts ciutadans i turistes reben en entrar a Espanya per l’AP-7 siguin uns cartells lluminosos advertint en diverses llengües que vigilin amb els delinqüents”, ha manifestat.
Segons Ruiz, aquesta situació suposa “reconèixer públicament” que l’autopista s’ha convertit en un punt insegur “i per això és presentada com un espai on cal circular amb por”. Ha afegit que és “una mala imatge per al nostre territori, per a la nostra economia i per al nostre turisme” i que “fa evident que els Mossos d’Esquadra no disposen dels efectius necessaris per a garantir la seguretat”.
"Un reforç immediat de patrulles"
Els populars consideren que cal un reforç immediat de patrulles en els trams més conflictius de l’autopista i en les àrees de servei. També reclamen “accions a llarg termini”, com un increment estable d’agents destinats a la demarcació que permeti l’ampliació de plantilles i reforçar unitats especialitzades; operatius especials contra les bandes que actuen a la carretera i una coordinació “real” entre tots els cossos policials amb presència a la demarcació.
“El PP defensa que l’AP-7 és una via estratègica i que la seva vigilància ha d’estar coordinada entre tots els cossos”, ha conclòs Ruiz, que afirma que “Catalunya no pot resignar-se a ser un espai on els delinqüents se sentis”.
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
- Rescaten una excursionista al Puigmal després de caure per un pendent nevat