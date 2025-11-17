La ruta Girona–Sarajevo registra 22.000 passatgers i es mantindrà el 2026
La connexió aèria inaugurada a l’abril ha sumat 140 operacions i un 90% d’ocupació al juliol
Girona ha registrat 21.973 passatgers en els primers mesos de funcionament de la ruta amb Sarajevo, inaugurada el mes d’abril. En total, s’han dut a terme 140 operacions fins al 31 d’octubre, en un inici d’activitat que la Diputació considera «molt favorable». La connexió es mantindrà activa aquest hivern i també durant la primavera i l’estiu de 2026, consolidant-se com un nou pont aeri entre tots dos territoris.
Les dades s’han presentat aquest dilluns al Saló de Plens de la Diputació de Girona, en un acte que ha comptat amb la participació del diputat i vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Joan Plana; l’ambaixadora de Bòsnia i Hercegovina a Espanya, Vesna Andree Zaimović i el ministre d’Economia del cantó de Sarajevo, Zlatko Mijatovic, acompanyats de representants empresarials del sector turístic i dels aeroports de Girona i Sarajevo.
Un treball «sostingut i compartit»
Plana ha destacat que les xifres són fruit d’un «treball sostingut i compartit» i ha remarcat el valor estratègic de l’Aeroport Girona–Costa Brava, que ha definit com una «infraestructura clau». El diputat ha recordat que el president de la Diputació, Miquel Noguer, va visitar Sarajevo recentment, on es van acordar projectes conjunts entre tots dos territoris: «No només connectem passatgers, sinó experiències, idees i coneixements», ha expressat.
El mes de juliol va ser el punt àlgid de la primera temporada estival de la ruta, amb 3.087 passatgers i un factor de càrrega del 90,7%, xifres que la Diputació interpreta com una mostra de la bona acollida de la connexió. Segons Plana, l’objectiu és que el vol esdevingui «un símbol durador de cooperació entre Girona i Sarajevo».
Per part bosniana, el ministre Zlatko Mijatovic ha subratllat l’impacte positiu de la nova ruta: «És un gran plaer ser aquí i dono les gràcies a totes les persones presents. Aquesta unió ens ha d’obrir les portes a una connexió més gran de cara al futur», ha afirmat. Ha remarcat que es tracta de la primera connexió directa entre tots dos estats i que «reflecteix bé l’amistat que volem seguir nodrint perquè creixi encara més». També ha recordat que l’aeroport de Sarajevo ha superat enguany els dos milions de visitants, fet que, segons ell, demostra l’eficàcia de la ruta i «convida a seguir fent esforços».
La Costa Brava
L’ambaixadora Vesna Andree Zaimović ha destacat que «la Costa Brava és des de fa temps un destí predilecte pels bosnians» i ha expressat l’orgull que Bòsnia i Hercegovina sigui percebuda com un país amb «oportunitats i atractius» turístics. «Treballem junts per enfortir les relacions, i espero que els turistes i convidats de Catalunya i de tot Espanya s’enduguin les experiències més boniques», ha afegit.
L’acte ha servit també per situar la nova connexió dins l’evolució recent de l’Aeroport Girona–Costa Brava, que va tancar l’octubre amb 218.553 passatgers, un 8% més que el mateix mes de l’any passat. Entre gener i octubre, la infraestructura ha sumat 2.094.043 passatgers, un 9,8% més que el 2024. La Diputació considera que la ruta Girona–Sarajevo contribueix a reforçar aquesta tendència i a generar noves oportunitats turístiques, institucionals i econòmiques per al conjunt de les comarques gironines.
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
- Rescaten una excursionista al Puigmal després de caure per un pendent nevat