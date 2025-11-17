El sindicat Metges de Catalunya convoca quatre noves jornades de vaga
Les aturades tindran lloc els dies 9 i 10 de desembre i 14 i 15 de gener i l'organització avisa que mantindrà les protestes mentre no es constitueixi un espai per negociar mesures assistencials, organitzatives i laborals
El sindicat Metges de Catalunya (MC) ha tornat a convocar vaga del personal facultatiu del sistema públic i concertat. Després de l'anterior aturada del 3 d'octubre passat, que va reunir unes 2.000 persones davant del Departament, la nova mobilització serà de quatre dies, distribuïts entre el 9 i 10 de desembre i el 14 i 15 de gener de l'any vinent.
El sindicat, majoritari entre col·lectiu mèdic amb prop de 13.000 afiliats, ha avisat el Departament de Salut que aquesta vegada les protestes tindran continuïtat fins que l'administració no atengui la seva principal reivindicació i es constitueixi un espai de negociació per als facultatius on es pactin de manera vinculant els aspectes assistencials, organitzatius i laborals.
Tot i que els responsables de la conselleria que van rebre els representants del sindicat el mateix dia de la vaga de l'octubre passat es van comprometre a oferir una resposta a les demandes formulades pel col·lectiu, des del sindicat lamenten que no ha arribat i tampoc s’ha produït cap reunió amb la consellera Olga Pané o el director del CatSalut, Alfredo García.
Per a MC, la situació del sistema i les condicions de treball del personal facultatiu no es poden deixar en “guaret” i és urgent “aportar solucions reals a la sobrecàrrega assistencial, les plantilles insuficients o l’esgotament professional”. L’organització també reclama que la jornada mèdica de treball –tant l’ordinària com les guàrdies de 24 hores– sigui més “humana” i permeti “conciliar i tenir espai per a la vida personal”. El sindicat considera que ara és el moment d'establir les bases del sistema públic de salut de la Catalunya dels 10 milions, perquè “mantenir un servei assistencial sostingut pel sobreesforç i l’explotació dels professionals no té més recorregut”.
Protesta estatal
Les quatre jornades de vaga convocades per MC també tindran una rèplica estatal a través de l’Agrupació per un Estatut Mèdic i Facultatiu (APEMYF), plataforma integrada per 16 organitzacions que actuen de manera coordinada davant el projecte de renovació de l’Estatut Marc, promogut pel Ministeri de Sanitat i rebutjat pels facultatius que se senten infrarepresentats en la negociació i desatesos en les seves demandes.
