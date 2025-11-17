Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un xoc entre dos cotxes acaba amb destrosses a una immobiliària a Banyoles

L'accident de trànsit es va saldar amb un ferit de poca consideració

L'accident de trànsit de Banyoles amb el cotxe que s'hi va encastar i les destrosses.

L'accident de trànsit de Banyoles amb el cotxe que s'hi va encastar i les destrosses. / Anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Banyoles

Un accident de trànsit entre dos cotxes a Banyoles va acabar aquest diumenge amb destrosses a una immobiliària.

Els fets van succeir cap a un quart de dotze de la nit, a la cruïlla de l’avinguda Països Catalans amb la plaça Perpinyà quan un vehicle que sortia de la plaça no va respectar correctament el senyal d’STOP i va col·lidir amb un altre cotxe que circulava per l’avinguda, segons confirmen fonts municipals.

A conseqüència de l’impacte, el vehicle que circulava per l’avinguda va perdre el control i va acabar encastat contra la façana d’una immobiliària, provocant importants destrosses a l’estructura de l’establiment: a les persianes, els vidres, entre altres.

L'accident de Banyoles i els efectius d'emergències a Banyoles.

L'accident de Banyoles i els efectius d'emergències a Banyoles. / Anti-radars Garrotxa

Arran dels fets, la Policia Local de Banyoles, els Bombers i el SEM es van desplaçar al lloc dels fets per coordinar les actuacions i atendre l’incident.

El conductor del vehicle que va acabar encastat contra la immobiliària va necessitar assistència mèdica i el SEM el va evacuar inicialment amb ambulància ferit de molt poca consideració a la clínica Salus de Banyoles però, posteriorment va ser derivat a l’Hospital Trueta. D'altra banda, els agents locals van realitzar les proves d’alcoholèmia als dos conductors i en ambdós casos, van resultar negatives.

