Aena activa el protocol contra el gel i la neu a l’aeroport de Girona
El dispositiu inclou equips especialitzats, formació i protocols per minimitzar l’impacte del gel en la seguretat i els vols de la instal·lació gironina
Aena ha activat el Pla d’Actuacions Invernals davant de contingències de gel i neu als 21 aeroports de la seva xarxa que poden registrar episodis de meteorologia adversa durant els mesos més freds, entre els quals hi ha l’Aeroport Girona–Costa Brava. El dispositiu és vigent des de l’1 de novembre i té per objectiu garantir la seguretat i mantenir l’operativitat en cas de gelades, boires gebradores o possibles nevades puntuals. Tot i que la neu és poc habitual a l’aeroport de Vilobí d’Onyar, la presència de gel puntual o humitats a primera hora són els principals elements que poden afectar l’operativa. El Pla d’Hivern garanteix que l’aeroport pugui reaccionar de manera coordinada i amb els protocols homologats a la xarxa estatal.
La campanya 2025-2026 del Pla d’Hivern disposa d’un pressupost de 2,3 milions d’euros i estableix els procediments que han de seguir els aeroports quan es detecten condicions adverses. Segons Aena, la prioritat és «minimitzar l’impacte del gel i la neu en el trànsit aeri i garantir la seguretat de les operacions». Per fer-ho, la companyia manté protocols que s’actualitzen periòdicament, revisa la maquinària específica i intensifica la formació de tots els col·lectius implicats.
Més de 200 vehicles preparats per a la retirada de neu i gel
En el conjunt de la xarxa, Aena compta amb més de 200 vehicles preparats per a la retirada de neu i gel. A més, els aeroports disposen de gairebé 500 tones de fundent sòlid i uns 420.000 litres de fundent líquid per aplicar-los sobre paviments humits o gelats. En el cas dels aeroports de base militar o ús mixt, com és el cas d’altres instal·lacions de l’Estat, les actuacions es coordinen amb les autoritats militars.
Pel que fa al personal, Aena ha impartit 6.228 hores de formació específica durant l’últim any a 1.380 professionals que intervenen en els protocols d’hivern, incloent-hi bombers aeroportuaris, serveis de manteniment, personal de pista i equips que operen maquinària de neteja. Des del 2003, més de 17.860 treballadors han rebut formació especialitzada en aquest àmbit.
El protocol d’actuació s’activa quan el servei de meteorologia de l’aeroport preveu condicions adverses. A partir d’aquí, es duen a terme tasques preventives com l’espargiment de fundent en pistes i plataformes, controls continus del paviment i comprovacions del coeficient de fricció. Si es detecta acumulació de neu o gel, es posen en marxa els vehicles equipats amb pales i escombradores per retirar-la i es reforça el tractament químic de descongelació.
