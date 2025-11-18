Alerten de l’increment de l’addicció a l’alcohol entre els joves gironins
La mitjana d’edat de les persones ateses per aquesta causa per primera vegada va baixar de 47 a 44 anys el 2024 amb un predomini dels homes
Els Centres d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de Girona van atendre l’any 2024 1.231 persones en l’inici del tractament contra l’alcohol. D’aquestes, un 76% van ser homes i un 24% van ser dones, amb una edat mitjana de 44 anys.
Un dels aspectes que crida més l’atenció és la davallada de la mitjana d’edat d’inicis de tractament per aquesta causa, ja que el 2023 la mitjana era de 47 anys; fet que indica un increment de les addiccions entre la població més jove, en la mateixa línia dels darrers anys i d’altres estudis.
Un total de 1.232 persones van iniciar el tractament contra l’alcohol l’any passat en centres gironins
Al llarg del 2024, els CAS van registrar un total de 58.631 visites assistencials, la qual cosa representa un increment del 7,3% respecte a l’any anterior.
En el marc de la setmana dedicada a la sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol i amb motiu del Dia Mundial Sense Alcohol, dissabte passat, els centres especialitzats gironins alerten, un cop més, de la urgència de prendre consciència social sobre els efectes del seu consum. L’addicció a l’alcohol esdevé gairebé el 49% dels casos la causa de la primera atenció en aquests serveis, seguit de l’abús a cocaïna (31%) i el cànnabis (10%).
Els efectes del consum d’alcohol són múltiples i es poden resumir en els següents: disminució de l’atenció i la coordinació, amb conseqüències greus (accidents en la conducció, en l’àmbit laboral, en la cura i criança dels infants, etc.), trastorns digestius i malalties cardiovasculars, riscos en les relacions sexuals (oblit de l’ús del mètode anticonceptiu), risc de patir o perpetrar agressions sexuals, entre altres.
L’alcohol és la causa d’una de cada quatre morts en tre els adults de 20 a 24 anys a tot el món
Els professionals de la salut aconsellen seguir algunes pautes per intentar beure menys alcohol: prendre la primera copa després d’haver començat a menjar, prendre begudes no alcohòliques per satisfer la set, beure a glops petits, planificar activitats en els moments en què se sol beure, considerar interessos nous (exercici físic, cinema ...), evitar anar sovint als bars i limitar trobades amb gent que beu molt, i no claudicar davant la pressió social. Així mateix, recomanen no beure «en absolut» en cas de menors de 16 anys, dones embarassades o alletant, si s’ha de conduir o treballar amb maquinària perillosa o fer treballs en alçada, i si es prenen medicaments.
Procés rehabilitador
Els Centres d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) són centres públics i gratuïts d’atenció a les persones drogodependents. A la província formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines. S’hi realitza el procés rehabilitador dels pacients amb problemes d’addicció a l’alcohol, cocaïna, èxtasi, heroïna i altres substàncies addictives amb un suport sanitari, psicològic i social.
L’alcohol és el responsable d’1 de cada 4 morts entre els adults joves d’entre 20 a 24 anys a tot el món, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
A més, és la substància que més danys a terceres persones ocasiona en forma de sorolls, brutícia, danys en l’espai i mobiliari públic, problemes de convivència, violència, accidents i costos econòmics amb un impacte important a nivell dels municipis i la seva ciutadania. Per això, amb motiu del Dia Mundial Sense Alcohol, que es commemora cada 15 de novembre, i en línia amb l’estratègia de prevenció de l’OMS, Salut impulsa una acció de sensibilització dins de la campanya L’Alcohol, és responsabilitat de tothom. L’objectiu és recordar enguany el paper clau de l’acció local quant a la prevenció del consum d’alcohol i els problemes associats. En aquest sentit, Salut, a través de la Subdirecció General d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques (SGAVIH) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i en el marc del Dia Mundial sense Alcohol, promou la 14a Setmana de sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol, de l’11 al 17 de novembre.
El consum de drogues cau en mínims històrics entre adolescents
Els adolescents són molt més sans que els pares. Ha calat el missatge que l’alcohol, el tabac i el cànnabis són perjudicials per a la salut, de manera que el consum està caient a mínims històrics. La darrera edició de l’Enquesta sobre l’Ús de Drogues en Ensenyaments Secundaris (ESTUDES), que el Ministeri de Sanitat ha presentat recentment, indica que entre estudiants de 14 a 18 anys ha disminuït o s’ha estabilitzat el consum de totes les substàncies psicoactives, especialment el tabac i el cànnabis.
El sondeig, realitzat a partir de 35.256 entrevistes de 832 centres educatius, mostra, per exemple, que el consum en els darrers 12 mesos es redueix en 2,6 punts per a l’alcohol, 6,5 punts per al tabac i 6,3 punts per al cànnabis. També s’observa el primer descens en l’ús d’hipnosedants des del 2014.
«L’enquesta deixa un missatge optimista. Les polítiques funcionen [...] Les noves generacions estan canviant, cada cop són més conscients dels riscos, cada vegada tenen noves formes de relacionar-se i d’entendre l’oci. Tenim la generació de joves més conscient, crítica i saludable i hem de reforçar-ho amb polítiques públiques», destaca la ministra de Sanitat, Mónica García.
L’alcohol continua sent, sens dubte, la substància psicoactiva més consumida, tot i que les dades del 2025 mostren un descens respecte a l’enquesta publicada el 2023 (té caràcter bianual). Un majoritari 73,9% de l’alumnat declara haver consumit begudes alcohòliques alguna vegada a la vida (enfront del 75,9% el 2023), el 71% en els darrers 12 mesos (enfront del 73,6%) i el 51,8% en els darrers 30 dies (enfront del 56,6%). També disminueixen les pràctiques de risc: el 17,2% dels estudiants s’ha emborratxat l’últim mes (davant del 20,8% el 2023).
Tot i així, continua sent preocupant que l’edat mitjana d’inici al consum es manté en 13,9 anys, mentre que l’inici del consum setmanal i de la primera borratxera se situen en 14,8 i 14,6 anys, respectivament.
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
- Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta