Aquestes són les principals línies de subvencions de la Diputació de Girona per al 2026
La institució preveu destinar 3,4 milions a cultura, 3,3 milions a esport i 3 milions a ajuts municipals en habitatge
La Diputació de Girona ha detallat les principals línies de subvencions previstes per al 2026, que sumen alguns dels imports més significatius del pressupost de l’any vinent. Les partides més destacades són les destinades al suport a la creació i promoció cultural, que arriben als 3,46 milions d’euros, i les ajudes per fomentar l’activitat física i l’esport, que compten amb 3,33 milions.
Principals línies de subvencions de la Diputació de Girona per al 2026
1- Suport a la creació i promoció cultural – 3.468.000 €
2- Foment de l’activitat física i l’esport – 3.337.000 €
3- Subvencions als ens locals en l’àmbit de l’habitatge – 3.085.000 €
4- Campanya del Pla a l’Acció – 2.625.000 €
5- Pla de Monuments – 1.390.000 €
6- Programes i projectes educatius – 1.112.000 €
7- Actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis – 1.011.000 €
8- Promoció i desenvolupament econòmic – 867.000 €
9- Plans de ciutat i obres de millora de biblioteques – 572.000 €
10- Inversions en residències geriàtriques municipals – 500.000 €
En tercer lloc se situen les subvencions destinades als ajuntaments en l’àmbit de l’habitatge, que ascendeixen a 3,08 milions. Tot seguit apareix la campanya del Pla a l’Acció, amb 2,62 milions, una de les línies habituals d’inversió municipal de la corporació. El Pla de Monuments, orientat a la conservació i restauració del patrimoni històric, disposarà d’1,39 milions. Els programes i projectes educatius rebran 1,11 milions, mentre que les actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis sumaran 1,01 milions. La promoció i el desenvolupament econòmic es finançaran amb 867.000 euros, i els plans de ciutat i les obres de millora de biblioteques amb 572.000 euros.
Finalment, la Diputació reserva 500.000 euros per a inversions en residències geriàtriques municipals, una línia que el president Miquel Noguer considera prioritària perquè permet executar «petites millores de confortabilitat» als equipaments que gestionen els ajuntaments.
