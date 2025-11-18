Bolca amb el cotxe i s'encasta contra un arbre a la Vall d'en Bas
La conductora resulta il·lesa de l'accident
Ensurt dilluns a la nit en un accident de trànsit a la Vall d’en Bas.
El sinistre va tenir lloc cap a tres quarts de nou a la GIV-5227, en direcció a la Pinya, i va mobilitzar els Mossos d’Esquadra, el SEM i els Bombers.
El vehicle es va descontrolar en una corba i va acabar mig bolcat, de costat, i encastat contra un arbre. Els Bombers van estabilitzar i desbolcar el vehicle, i la conductora ja era fora quan hi van arribar els serveis d'emergència. Tot i l’ensurt, en va sortir il·lesa.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- Un caçador de 64 anys mor a Cervera pel tret d'una escopeta d'un company
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta
- Un xoc entre dos cotxes acaba amb destrosses a una immobiliària a Banyoles
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
- Dos gironins s'alliberen de 144.000 euros de deute amb la Segona Oportunitat