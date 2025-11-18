Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bolca amb el cotxe i s'encasta contra un arbre a la Vall d'en Bas

La conductora resulta il·lesa de l'accident

Senyalització d'un accident de trànsit. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Vall d'en Bas

Ensurt dilluns a la nit en un accident de trànsit a la Vall d’en Bas.

El sinistre va tenir lloc cap a tres quarts de nou a la GIV-5227, en direcció a la Pinya, i va mobilitzar els Mossos d’Esquadra, el SEM i els Bombers.

El vehicle es va descontrolar en una corba i va acabar mig bolcat, de costat, i encastat contra un arbre. Els Bombers van estabilitzar i desbolcar el vehicle, i la conductora ja era fora quan hi van arribar els serveis d'emergència. Tot i l’ensurt, en va sortir il·lesa.

