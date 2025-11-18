El gironí Salvador Vergés guanya pes en l’estructura de Junts
El diputat serà el nou portaveu de Junts al Parlament en substitució de Mònica Sales, que passa a presidir el grup parlamentari
Junts per Catalunya ha reorganitzat la seva direcció parlamentària i ha nomenat el diputat olotí Salvador Vergés com a nou portaveu del grup al Parlament, a més d’incorporar-lo a la direcció permanent del partit. El relleu es va acordar dilluns a Waterloo en una reunió de la direcció permanent del partit presidida per Carles Puigdemont, i s’emmarca en una redistribució de funcions per reforçar el lideratge intern.
Vergés substitueix Mònica Sales, que fa un pas endavant i assumirà la presidència del grup parlamentari, convertint-se en la màxima responsable de Junts a la cambra catalana. Al seu torn, Albert Batet, fins ara president del grup, passa a ser adjunt a la presidència del partit amb tasques de coordinació institucional i direcció de campanyes.
Salvador Vergés (Olot, 1976) ha guanyat rellevància des de la seva entrada al Parlament el 2021 com a número tres per Girona. En aquests tres anys, s’ha convertit en una veu destacada en infraestructures, energia i agricultura. Les seves intervencions sobre Rodalies, els talls elèctrics o la situació del sector primari han tingut impacte polític i mediàtic.
Activista
Abans d’incorporar-se a Junts, provenia de l’activisme independentista. Va participar en les mobilitzacions d’Urquinaona, els talls de la Jonquera i accions de suport als represaliats. També havia format part de la Crida Nacional per la República i havia estat secretari nacional de l’ANC, un recorregut que, sumat al seu estil oratori directe, l’ha consolidat com una de les veus més combatives del grup.
Vergés és enginyer de camins per la UPC i ha treballat en diverses empreses d’obra civil i edificació, així com a l’Ajuntament d’Olot. La crisi econòmica el va portar a reorientar-se cap al sector agrari i incorporar-se a Mas La Carrera, l’explotació familiar de la Vall d’en Bas. Allà va impulsar un canvi de model i va participar en la creació de Natrus, una marca d’hamburgueses ecològiques que va fer créixer l’empresa BAS Alimentària, de la qual era soci.
Un episodi destacat d’aquesta etapa va ser la incorporació de Gerard Piqué a l’accionariat de BAS Alimentària, fet que va donar una gran projecció pública al projecte. El setembre de l’any passat, Noel Alimentaria va adquirir el 100% de la companyia, que fins aleshores controlava en un terç.
Al Parlament de Catalunya, Vergés ha treballat en les comissions d’Acció Climàtica i Agricultura, defensant que el sector primari incorpori valor afegit i que la transició energètica es faci amb consens territorial. Amb el seu nomenament, tindrà un paper central en l’estratègia parlamentària de Junts, mentre Mònica Sales dirigirà el grup i Albert Batet reforçarà el lideratge orgànic. Segons el partit, la nova estructura situa perfils emergents en posicions clau per afrontar la resta de legislatura.
