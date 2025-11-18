Onada de robatoris en domicilis d'Olot, les Planes i Sant Feliu de Pallerols
Els Mossos investiguen quin hi ha al darrere dels assalts i han reforçat els controls i la presència en els municipis afectats
Els Mossos d’Esquadra estan investigant una onada de robatoris en domicilis de la ciutat d'Olot, les Planes d’Hostoles i Sant Feliu de Pallerols. En els darrers 15 dies s’han registrat 15 incidents, dels quals 11 han estat consumats i quatre temptatives.
Pel que fa a la distribució per municipis, Olot ha registrat nou casos, amb set consumats i dues temptatives; a les Planes d’Hostoles s’han detectat cinc incidents, tres dels quals consumats; i Sant Feliu de Pallerols n’ha tingut un de consumat.
Els robatoris han tingut lloc principalment durant la tarda-vespre, quan la llum és escassa, i en dos casos els lladres van actuar mentre els habitants dormien. Un cas seria a Olot i l'altre a les Planes. En cap dels incidents, però, s’ha produït violència contra les víctimes.
Els lladres han aconseguit emportar-se objectes de valor, joies i diners, accedint als habitatges principalment a través de finestres forçades amb eines elèctriques, sense que els propietaris se n’adonessin fins al seu retorn o en despertar-se.
S'han aturat
L’activitat delictiva s’hauria aturat recentment gràcies a un reforç dels controls i dispositius preventius als tres municipis de la Garrotxa, amb patrulles de seguretat ciutadana, presència policial constant, entre altres, assegura el cos de seguretat.
La Unitat d’Investigació de la comissaria dels Mossos d’Olot treballa ara per identificar els responsables i analitza si els robatoris segueixen un patró concret en termes de zones, horaris i modus operandi. Alguns dels municipis compten amb càmeres lectores de matrícules i de vigilància, que poden ajudar als investigadors, a banda dels vestigis localitzats en les inspeccions oculars, entre altres. De moment, no s'han practicat detencions.
