Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona
Una parella va viure-hi fins fa unes setmanes tot i ser un espai degradat que no reuneix les condicions mínimes per ser habitat
La presència intermitent d'okupes a l’antiga fàbrica tèxtil Espona, ha generat preocupació entre els santjoanins, que a més contemplen com aquest espai industrial on es va mantenir l’activitat fins a 2007, pateix una degradació contínua. L’alcalde Ramon Roqué reconeix que fins fa unes setmanes va viure-hi durant un temps una parella, fins que va trobar allotjament a casa d’uns coneguts d’un municipi veí. A la fàbrica Espona ocupaven la casa del Molí, que segons el mateix Roqué “no reuneix les condicions per ser habitada”. En tot cas ho qualifica de “fet puntual”, ja que es tracta d’unes persones que tenen vinculació familiar al mateix municipi, i que per diferents circumstàncies personals van acabar ocupant aquell espai.
La fàbrica Espona ha estat motiu de diferents problemàtiques d’ençà del seu tancament. El 2018 alguns veïns dels carrers propers van denunciar l’increment de rates, perquè algunes persones aprofitaven les antigues instal·lacions per llençar-hi bosses d’escombraries i altres objectes voluminosos, per no haver de complir amb la recollida porta a porta que es fa a Sant Joan, o estalviar-se de portar-ho a la deixalleria que hi ha a la zona de Cal Gat.
El cap de l’oposició, Sergi Albrich, afirma que en alguna ocasió ha demanat a l’Ajuntament que requereixi al propietari de l’antic espai industrial que faci les actuacions oportunes “per dificultar-hi l’accés”. A més, considera que si se’n revertís l’ús podria aprofitar-se “per solucionar el problema d’aparcament que tenim” o bé per altres usos, malgrat la dificultat que suposa que es trobi en zona inundable. La fàbrica Espona es va crear a finals del segle XIX i va acollir l’activitat tèxtil que va iniciar la família Espona. Malgrat la inactivitat industrial, segueix acollint una turbina de generació d’energia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un xoc de dos cotxes acaba amb quatre menors atropellats a Llambilles
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Policies i bombers rescaten una adolescent atrapada al mar després que una onada l’arrossegués a Lloret
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
- Dos nois de 17 anys ferits en xocar amb la seva moto contra una furgoneta estacionada a Bescanó
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”
- Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta