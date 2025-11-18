El pressupost de la Diputació de Girona creix un 1,7% i arriba als 210 milions per primera vegada
El compte consolidat del grup institucional baixa fins als 296,9 milions per la reducció d’aportacions als consorcis d’aigua i vies verdes
El pressupost general de la Diputació de Girona per al 2026 serà de 210,7 milions d’euros, 3,56 milions més que l’any passat (+1,72%). La xifra inclou la corporació i els quatre ens que depenen al 100% de la institució: Dipsalut, amb 18,69 milions (+6,91%); Xaloc, amb 15,53 milions (+3,73%); el Conservatori de Música Isaac Albéniz, que puja fins als 4,22 milions (+4,46%); i Semega, que manté 762.000 euros. El pressupost propi de la Diputació s’eleva fins als 199,15 milions (+1,50%). El president Miquel Noguer i el vicepresident primer, Pau Presas, han presentat avui el projecte de comptes davant dels mitjans.
Si s’hi sumen els organismes participats amb altres administracions —el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, el Consorci de les Vies Verdes, el Consorci de les Gavarres, el Patronat de Turisme i Sumar—, el pressupost consolidat del grup institucional queda fixat en 296,9 milions d’euros. La xifra és 7,42 milions inferior a la de l’any passat (–2,44%) per la reducció d’aportacions en dos consorcis: el d’Aigües, que passa de 53,03 a 39,95 milions (–24,67%), i el de les Vies Verdes, que baixa de 6,52 a 2,19 milions (–66,29%). El Consorci de les Gavarres queda en 760.000 euros (–309.000), el Patronat de Turisme pràcticament repeteix dotació (6,33 milions) i Sumar puja fins als 44,06 milions (+3,14%).
