Aquesta és la comarca gironina que més recicla
Camós, Fontcoberta, Porqueres i Serinyà superen el 80% de recollida selectiva i situen el Pla de l’Estany al capdavant de la demarcació
El Pla de l’Estany s’ha convertit aquest 2024 en la comarca amb millors resultats en matèria de reciclatge de les comarques gironines, segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya. Per primera vegada, a més, no només encapçala el rànquing gironí, sinó que també se situa entre les deu comarques catalanes amb més recollida selectiva.
Tots els municipis del Pla de l’Estany han incrementat la recollida selectiva fins al 58%, superant el 56,4% del 2023. A més, si es tenen en compte els deu municipis que integren el servei de recollida que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany presta per delegació dels ajuntaments, la xifra creix fins al 72%, cinc punts percentuals més que el 2023.
Porqueres registra la xifra més positiva, ja que supera el 85% de recollida selectiva i els municipis de Camós, Fontcoberta i Serinyà el segueixen de ben a prop, superant el 80%. Destaca especialment l’augment de Camós, que en un any ha passat del 76% al 81%.
Models eficients que fan créixer la recollida selectiva
Pel que fa als municipis que han augmentat més la seva recollida selectiva, destaquen Palol de Revardit i Cornellà del Terri que, des de la posada en marxa de les àrees tancades, han augmentat un 19% i un 14% respectivament el percentatge de recollida selectiva, arribant al 61,5% i al 66,5%. Per la seva banda, Sant Miquel de Campmajor ha superat el 65% de recollida selectiva amb el model d’àrees tancades i contenidors amb tancament electrònic.
Amb tot, els municipis que han implantat el porta a porta han assolit un percentatge de recollida selectiva entre el 80 i el 85%. I els que utilitzen una combinació de porta a porta, armaris i àrees tancades, aconsegueixen percentatges superiors al 65%.
Actualment, la legislació europea a través de la directiva marc de residus estableix que el percentatge de reciclatge de materials ha de ser del 55% de cara al 2025 i que s’haurà d’arribar fins al 65% el 2035. Per tant, a la majoria dels municipis on s’han implantat models de recollida eficients i amb identificació d’usuari com el porta a porta o les àrees tancades d’aportació de residus amb contenidors amb tancament electrònic ja s’ha assolit l’objectiu marcat per la Unió Europea d’assolir un 65% de reciclatge el 2035, avançant-se en més de deu anys en l’assoliment d’aquest objectiu.
Vilademuls, el proper municipi en sumar-s'hi
Vilademuls implantarà un model de recollida eficient basat en la identificació de l’usuari a través de la substitució de les àrees existents per àrees tancades amb control d’accés i contenidors amb tancament electrònic als nuclis principals de població i bústies per als disseminats.
Per tal de fer efectiu aquest canvi de model, l’Agència de Residus de Catalunya va atorgar al Consell Comarcal del Pla de l'Estany una subvenció de 146.619,03 euros per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per adaptar tot el municipi a un model de recollida eficient que permetés la identificació de l’usuari. Actualment, el Consell Comarcal ja està treballant amb el consistori per licitar la construcció de les noves àrees amb la previsió que entrin en funcionament durant el 2026.
Taxa d'escombraries
L’any 2021, l’Ajuntament de Porqueres va aprovar la implantació de la taxa d’escombraries en la modalitat de pagament per participació. L’any passat la van aprovar els municipis d’Esponellà, Sant Miquel de Campmajor i Serinyà, amb aplicació aquest 2025, i enguany l’aprovaran Camós, Cornellà del Terri i Fontcoberta per tal que entri en vigor l’any vinent.
Els ajuntaments de Cornellà del Terri, Camós i Fontcoberta, amb la col·laboració del Consell Comarcal, estan fent xerrades informatives durant aquest mes de novembre per explicar el funcionament de les noves ordenances fiscals del 2026. Concretament a Cornellà del Terri es realitzen els dies 17, 18 i 19 de novembre i, a Camós i Fontcoberta, el 26 i 27 de novembre.
