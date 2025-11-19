Atorguen més de 250.000 euros a 11 municipis gironins per fomentar l’ús d’àrid reciclat en obres
L’Agència de Residus subratlla que aquest material es promou des de fa més d’una dècada i que la normativa n’estableix un ús mínim del 5% en obres
Onze municipis de les comarques gironines rebran 251.689,61 euros en ajuts per incorporar àrid reciclat en actuacions locals. Les subvencions formen part de la convocatòria que ha resolt l’Agència de Residus de Catalunya, que ha destinat 3.114.083,95 euros a 83 ens locals d’arreu del territori per fomentar l’ús d’aquest material procedent de la valorització de residus de la construcció i demolició. En total, els projectes subvencionats permetran utilitzar 226.643,66 m³ d’àrid reciclat.
Els ajuntaments gironins beneficiaris són Brunyola i Sant Martí Sapresa (22.621,54 €), Sant Martí Vell (14.622,80 €), Canet d’Adri (20.280,24 €), Forallac (26.738,04 €), Vilobí d’Onyar (47.777,14 €), Bescanó (13.911,75 €), Bordils (16.007,10 €), la Tallada d’Empordà (12.305,41 €), Llambilles (37.149,53 €), Cornellà del Terri (16.368,46 €) i Camós (23.907,60 €). La majoria d’aquests projectes es destinen a millores en camins rurals i actuacions vinculades al manteniment del territori. L’Agència de Residus recorda que fa més d’una dècada que impulsa aquest tipus de material en obres públiques i privades i que la normativa en fixa un mínim del 5%, amb l’objectiu de reduir la generació de residus i avançar cap a un model més sostenible en el sector de la construcció.
L’àrid reciclat és un material que s’obté a partir del tractament de residus de la construcció i la demolició, com formigó, ceràmica o restes d’obra. Un cop triturat i seleccionat, es reutilitza en actuacions com la millora de camins, reomplerts o bases de vials. El seu ús permet reduir residus, evitar l’extracció d’àrids naturals i afavorir l’economia circular dins del món de la construcció.
Planell destaca el suport als municipis
El director de l’Agència de Residus, Albert Planell, afirma que aquests recursos permeten “donar suport als municipis, especialment els rurals, amb recursos i capacitats limitades, en la utilització d’àrids reciclats en les obres públiques”. També subratlla que projectistes, enginyers, constructors i promotors “van adaptant aquesta exigència d’utilitzar un mínim d’un 5% d’àrids en les obres on és necessari”.
