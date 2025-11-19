El Club Natació Banyoles: la unió de l’activitat esportiva i la social
Justament quan compleix el centenari de la seva creació rep el Premi Esportiu en reconeixement de la seva dilatada trajectòria
El Club Natació Banyoles ha arribat al seu centenari amb una salut social i esportiva envejable, consolidant-se com un referent a Catalunya en la formació esportiva i en la promoció de la salut i l’activitat física. L’entitat, que rep la concessió del Premi Esportiu de Diari de Girona, és un element clau en la societat banyolina. Moltes famílies i diferents generacions hi estan vinculats d’una manera o altra. La institució té el vessant esportiu en diferents àmbits i especialitats, però també exerceix una acció social que l’ha portat a un gran arrelament amb la població. La prova és que compta actualment amb més de 10.000 associats i supera la xifra dels 700 esportistes federats en diferents disciplines.
El club competeix en atletisme, caiac polo, rem, piragüisme, natació, triatló, waterpolo i salvament i socorrisme. També s’hi pot practicar pàdel i futbito, així com rebre classes de gimnàs de manteniment i aeròbic, iniciació i perfeccionament de natació, cursets de rem i piragüisme, cursos de ball, ioga, spinning o aiguagim. La seva història va lligada sempre a l’esperit de competició i, per aquest motiu, destaca també com a organitzador d’algunes proves. Algunes d’elles de gran rellevància i prestigi, com és la tradicional Travessia de l’Estany que cada any reuneix més de 2.000 participants, convertint-la en una de les més concorregudes d’Europa. I del club han arribat a sortir fins a 28 esportistes olímpics. Des de Joaquim Pujol competint en natació als Jocs de Tòquio de 1964 fins als recents Jocs de París 2024 amb Dennis Carracedo i Aleix García en la modalitat de rem.
El premi va ser recollit pel president del club, Jordi Casanova que va posar de manifest que han arribat al centenari amb una excel·lent salut tant social com esportiva a la vegada que també va donar les gràcies al treball que porten a terme diàriament els voluntaris per tirar endavant totes les accions. Casanova es va comprometre a seguir reforçant la vinculació del club al territori i va desitjar una llarga vida al Club Natació Banyoles, enmig dels aplaudiments del públic.
