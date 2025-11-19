La Diputació de Girona estendrà la fibra òptica entre Beget i Oix
La iniciativa està dotada amb 1,04 milions d’euros de pressupost
La Diputació de Girona invertirà 1.042.741,26 euros en el projecte que preveu millorar la seguretat de la carretera GIV-5221, al tram entre Beget i Oix, i desplegar-hi nova infraestructura de fibra òptica. L’actuació s’ha acordat tramitar per la via d’urgència, fet que permet reduir a la meitat els terminis administratius, i inclou l’aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats.
La corporació és la titular de la GIV-5221 i duu a terme diferents projectes per estendre la fibra aprofitant les seves carreteres, amb l’objectiu de donar cobertura al màxim de nuclis possibles. En aquest cas, el Servei de Xarxa Viària ha redactat un projecte que contempla obres entre els punts quilomètrics 0+040 i 9+440. Les actuacions inclouen la construcció de bermes i cunetes i l’estesa de nova infraestructura digital.
Un servei d’interès general
El tram de fibra es desplegarà des de la cruïlla amb l’N-260z fins al nucli d’Oix. La Diputació considera la connectivitat un servei d’interès general, especialment per als municipis petits. A la demarcació hi ha prop de 90 localitats amb menys de 2.000 habitants, gairebé un 40% del total, i la baixa densitat i la dispersió territorial dificulten l’accés a serveis digitals. Per això defensa que la fibra és essencial per garantir la igualtat d’oportunitats i el futur dels micropobles.
La sessió d'ahir també va servir per aprovar el conveni que regula l’encàrrec de l’Ajuntament de Girona a Xaloc per revisar l’impost sobre activitats econòmiques. L’organisme autònom assumirà les tasques materials, tècniques i de servei vinculades a la inspecció, mentre que la competència i la signatura de les resolucions continuaran en mans del consistori.
