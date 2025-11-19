Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fundació Astrid 21, un compromís a favor de la inclusió social

Va rebre el Premi Solidari per la seva tasca en la millora de la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual

La consellera Silvia Paneque i el gerent de Diari de Girona, Maneu Fernández donant el premi a la presidenta i directora de la Fundació, Pilar Albareda i Sandra Fernández, respectivament | MARC MARTÍ

David Céspedes

Girona

La Fundació Astrid 21 ha estat reconeguda amb el Premi Solidari de la quarta edició dels Premis Diari de Girona per la seva tasca exemplar en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional. Des de la seva creació, la Fundació ha treballat amb un profund compromís per afavorir la inclusió social, educativa i laboral d’aquest col·lectiu, promovent valors de respecte, igualtat i autonomia personal. Va néixer en un habitatge del barri de Sant Narcís i, amb el pas dels anys, ha adquirit una dimensió molt important. Va donar les seves primeres passes el febrer de l’any 1989. Primer ho va fer com a associació i, posteriorment, el setembre de 1992 es va convertir en Fundació.

El respecte, la innovació, l’eficiència, el treball en equip i la qualitat són valors que s’exerceixen dia a dia. I per fer-ho la fundació compta amb un patronat, un equip executiu i un ampli equip de professionals. Tota aquesta feina es tradueix en unes xifres espectaculars: 35 anys d’experiència, 1.200 persones ateses i 600 inserits al mercat laboral. Maria Lluïsa Ferrer i Maria Àngels Oliveres van posar les primeres bases en els inicis de l’entitat. Hi havia molta voluntat i pocs recursos, però a poc a poc Astrid 21 a anar adquirint una dimensió que l’ha portat a comptar amb el suport i col·laboració de particulars, institucions i el món empresarial. La inclusió de les persones amb Síndrome de Down en la societat i en el mercat laboral era pràcticament impensable anys enrere. Ara, en l’actualitat, és tota una realitat gràcies al treball, la constància i la dedicació de la gent vinculada a la Fundació. Quan es fa la integració en el mercat laboral, des de la Fundació s’aplica un model d’èxit que facilia la incorporació de les persones i es proporciona un acompanyament constant. El seguiment laboral es fa en funció de les diferents necessitats que pugui presentar aquesta persona al llarg del temps. I aquest treball es va traduir en la gala d’ahir al vespre en una gran mostra d’agraïment i reconeixement.

Precisament durant la seva intervenció la presidenta d’Astrid 21, Pilar Albareda va assegurar que el premi es converteix en un estímul per a seguir treballant per fer visibles i reconeguts a les persones que anys enrere no tenien les mateixes oportunitats que ara. Albareda es va mostrar convençuda que una societat amb l’aportació de persones com les que formen part de la fundació la fa més rica i justa.

Finalment, va afirmar que aquest camí no hagués estat mai possible sense l’ajuda i col·laboració de les famílies de fills amb Síndrome de Down, les empreses i les institucions.

